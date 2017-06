"Banjalučanke" proslavile 40. rođendan: Jubilej u znaku posebnih emocija

BANJALUKA - Četiri decenije Ženski kamerni hor "Banjalučanke" svojim pjesmama uveseljava Banjalučane, ali i ljude širom svijeta. Zahvaljujući jedinstvenosti koju ovaj hor posjeduje dočekali su 40. rođendan, a proslaviće ih, bez sumnje, još mnogo.

Upravo povodom jubilarnog, 40. rođendana "Banjalučanke" su održale koncert sinoć na tvrđavi Kastel u Banjaluci i sa svojom publikom obilježile ovaj značajni datum, ali i Svjetski dan muzike.

Kolika je popularnost ovog hora najbolje je pokazala posjećenost na tvrđavi Kastel s obzirom na to da ako ste došli malo kasnije teško je bilo naći i mjesto za stajanje, i kako kroz šalu reče umjetnički rukovodilac i dirigent hora Mladen Matović - time su odagnani svi njihovi strahovi da će u publici možda biti manje ljudi nego njih na sceni.

Upravo on je i otkrio da su svi na sceni bili nošeni na krilima posebnih emocija.

"Nikad nije lako pjevati pred svojom publikom i svom gradu, ali moram priznati da je koncert hora 'Banjalučanke' na Kastelu jedan od najiskrenijih i najemotivnijih nastupa ikad. Hvala našoj dragoj Banjaluci na ogromnoj podršci jer ne dešava se baš često da jedan horski ansambl ispuni tvrđavu Kastel do posljednjeg mjesta, i to dvije godine uzastopno", kazao je Matović.

Oni koji su redovni posjetioci nastupa ovog hora znaju da su isti konceptualno uglavnom podijeljeni u tri dijela. Tako su u prvom dijelu "Banjalučanke" izvodile kompozicije umjetničke muzike domaćih i stranih autora od perioda renesanse pa sve do 21. vijeka, u drugom dijelu hor se predstavio tradicionalnom muzikom Balkana, dok je treći dio obuhvatio horske obrade velikih svjetskih hitova pop-rok muzike i filmske muzike.

Kastelom su tokom sat i po vremena odjekivale pjesme iz NOB-a, "Dođi u pet do pet", potom čuvena numera Tome Zdravkovića "Dotak'o sam dno života", u kombinaciji sa muzikom iz filma "Dobar, loš, zao". U tom momentu na Kastelu je nedostajao samo Klint Istvud pa da ugođaj bude i više nego potpun. A većina publike je zaplesala uz izvođenje "Queenove" "We will rock you", ali i uz "Happy", te "Time of my life".

Svoj kraći samostalni nastup imale su i članice prve generacije hora "Banjalučanke", a kuriozitet rođendanskog koncerta predstavljala je činjenica da se na njemu okupio veliki broj članica svih dosadašnjih generacija hora, koje su na kraju koncerta zajedno izvele nekoliko kompozicija, između ostalih "Tempera" i "Ja bih da pevam još malo".

Uz podršku gudačkog orkestra i velikog broja instrumentalista i solista rođendanski koncert "Banjalučanki" se pretvorio u još jednu noć za pamćenje dostojnu jubileja.

Povelje

Na koncertu "Banjalučanki" uručene su i svečane povelje hora utemeljivaču i osnivaču hora - muzičkom pedagogu Anti Šašiću i profesorima Aleksandri Ostojić-Ždrnja i Branislavu Ðakoviću koji su rukovodili horom od 1994. do 2004. godine.