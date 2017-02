Bend ''Dip parpl'' objavio spisak pjesama sa novog albuma (VIDEO)

Legendarni britanski bend ''Dip parpl'' otkrio je imena pjesama koje će se naći na njihovom novom izdanju ''Infinite''.

Biće to dvadeseti po redu studijski album sastava i prvi od 2013. kada je objavljen ''Now What?!''. U prodaji će se naći od 7. aprila, a za njegovu produkciju pobrinuo se Bob Ezrin, poznat po višegodišnjoj saradnji sa grupom ''Pink flojd'', ali i sa Piterom Gabrijelom, Lu Ridom, ''Kisom'', ''Aerosmitom'' i ''Deftonsima''.

''Dip parpl'' se smatraju pionirima hevi-metala i modernog hard-roka, a osnovani su davne 1968. godine. Ime su dobili po istoimenoj pesmi Pitera de Rouza, a do danas su prodali više od 100 miliona albuma širom svijeta.

Spisak pjesama sa izdanja ''Infinite'':

1. ''Time for Bedlam''

2. ''Hip Boots''

3. ''All I’ve Got Is You''

4. ''One Night in Vegas''

5. ''Get Me Outta Here''

6. ''The Surprising''

7. ''Johnny’s Band''

8. ''On Top of the World''

9. ''Birds of Prey''

10. ''Roadhouse Blues''

(novosti)