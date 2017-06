Beograd obilježio godišnjicu posljednjeg koncerta Ejmi Vajnhaus

BEOGRAD - Na Kalemegdanu, tačno na mjestu gdje je održan poslednji koncert Ejmi Vajnhaus, promovisan je projekat "Back to Amy", dokumentarna predstava o slavnoj britanskoj kantautorki koja će svoju premijeru imati u septembru.

Na današnji dan prije šest godina na Kalemegdanu je održan koncert Ejmi Vajnhaus, njen posljednji nastup pred publikom.

"Možda nije znala ništa o Beogradu. Možda nije znala ni da je u Beogradu. To je svakako bila slučajnost, ali slučajnost koja se ne može ignorisati. Slučajnost koja se može tumačiti na mnogo načina. Slučajnost koja možda i nije slučajnost. Sličnosti između Beograda i Ejmi su mnoge", navodi se u saopštenju Reflektor teatra, koji je predstavio dokumentarnu pozorišnu predstavu o Ejmi Vajnhaus u režiji Vojislava Arsića.

Predstava "Back to Amy" će dokumentarno pristupiti radu umjetnice kroz prizmu Beograda i njenog posljednjeg koncerta, kroz razmišljanja o kapitalizmu i surovim pravilima svijeta zabave, kroz scenski osvrt o uzrocima i posljedicama. "Back to Amy" je spomenik njenom stvaralaštvu, ali i opomena svima nama, koji se prema svom životu i zdravlju odnosimo bez poštovanja.

"Stvarala je iz sopstvenog srca. Iz dubine u kojoj se krije lični mrak, bol, tuga i ništa. Iz dubine koju svako od nas ima, ali samo neki umeju da od nje naprave umetnost. Za mene lično Ejmi je izlaz. Kao neki konopac koji ti stoji iznad glave. Skrcanje zubima u snu. Vožnja avionom u pogrešnom pravcu. Želim da radim predstavu ''Back to Amy'' jer to dugujemo njoj, jer to dugujem sebi. Pojave se ti demoni, oduzmu ti kontrolu i znanje. Mogu da te pobede, a možeš i ti da pređeš igricu. ''Back to Amy'' je povratak na nas", izjavio je reditelj Arsić.

Reflektor teatar je omladinska pozorišna produkcija, izrasla iz pozorišnog programa organizacije Centar E8. To je nezavisna omladinska scena koja angažuje preko 50 mladih umjetnika i umjetnica.