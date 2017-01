Beogradski "Keltsi" nam donose novi animirani spot (VIDEO)

Grupa Orthodox Celts snimila je novi spot za singl "I Wish You The Very Worst" koji će premijerno biti prikazan u ponedjeljak naveče na MTV-ju.

To je prvi animirani video benda i urađen je u saradnji sa Unom Isailović.

"I Wish You The Very Worst" je treći singl sa albuma "Many Mouths Shut!" i prvi koji dolazi neposredno nakon njegovog objavljivanja u petak, 13. januara, sa simboličnih 13 pjesama.

Šesti studijski album beogradskih "Keltsa“ dolazi poslije deset godina studijskog zatišja, a produkcijska palica pripala je Dejanu Laliću.

"Ovaj album je jedinstven po mnogo čemu, dolazi u godini u kojoj imamo dosta razloga za slavlje, ali ništa od svega toga ne može da se uporedi sa činjenicom da je ovo pravi 'Orthodoks Celts' album u punom smislu tih reči. Tu prvenstveno mislim na to da smo sami uradili gotovo sve i da smo ovo mi danas, sada i ovde, od prvog do poslednjeg tona, od prvog do poslednjeg stiha“, otkriva frontmen benda Aleksandar Petrović.

Omot albuma uradio je Volter Venturi (Sergio Bonelli Editore), jedan od najboljih svjetskih strip-crtača.

"Posebnu zahvalnost dugujemo našim obožavaocima i prijateljima koji su iz prvih redova na koncertima uskočili u studio i, zajedno sa nama, horski otpevali prateće vokale“, dodao je Petrović.

(RTS)