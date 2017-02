Bijons ima dva nova spota i jednu novu pjesmu (VIDEO)

Čini nam se da Bijons nema namjeru da uspori ovih dana, iako je nedavno objavila da čeka blizance. Ona je Queen Bey i očigledno joj sve ide od ruke. Nastup na dodeli Grammy nagrada samo je još jedan od dokaza za to!

Ono što nam je zapalo za oko jeste to da je Bijons odmah poslije dodjele objavila dva nova spota za pjesme „Sandcastles“ i „Love Drought“ sa „Lemonade“ albuma.

U pitanju su video radovi koji su snimljeni za njen spektakularni vizuelni album, a koji su se najzad pojavili na YouTube-u kao samostalni spotovi.

Upravo ove pjesme Bijonse je izvela na dodjeli Grammy nagrada, održanih sinoć.

I am nothing. I am trash. pic.twitter.com/YkXG3SflrA