Black Sabbath održali posljednji koncert u rodnom gradu

Počeli su u 60-ima u engleskom Birmigenu, a hevi metal legende Black Sabbath u subotu su imali i posljednji koncert u karijeri upravo u tom gradu.

Ozi Ozborne (68), Tomi Iomi (68) i Gizer Batler (67) završili su nastup klasikom 'Paranoid' i zahvalili se oduševljenoj publici na gotovo pet decenija podrške.

Black Sabbath time su završili i svoju turneju 'The End Tour' koja je započela u SAD-u u januaru prošle godine. Od tada su održali 81 koncert širom svijeta. Kao predrupa na većini turneje, kao i na posljednjem koncertu, svirali su kalifornijski bluz rokeri The Rival Sons.

Last night in their hometown of Birmingham, @BlackSabbath took to the stage for the last time. Thank you for the music, guys! #TheEnd pic.twitter.com/jmJ1Lxjn4Y