Bouvijev album u arhivi biblioteke američkog Kongresa

Originalni album "Ziggy Stardust" Dejvida Bouvija, čuvena pjesma iz filma "Čarobnjak iz Oza" i prvi opus rep grupe N.W.A. postali su dio arhive Kongresne biblioteke u Vašingtonu.

Jedna od najvećih biblioteka na svijetu izabrala je 25 snimaka za svoju arhivu, ocijenivši da su u pitanju djela koja su ostavila trag u istoriji.

Biblioteka je izabrala prvi opus "Straight Outta Compton" (1988) grupe "Nigga Wit Attitudes" (N.W.A.). To je jedna od prvih grupa koja je popularizovala muzički žanr gangsterskog repa i subžanrove hip-hopa na zapadnoj obali SAD.

U arhivu je ušla pjesma "Over the Rainbow", verzija iz 1939. godine koju izvodi Džudi Garland u filmu "Čarobnjak iz Oza".

Legendardni Bouvi je ušao u arhivu kongresne biblioteke sa originalnim albumom iz 1972. godine "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", koji se smatra kultnim albumom britanskog umjetnika.

Biblioteka je izabrala pjesmu "American Pie" koju originalno izvodi Don Meklin 1971. godine, a koju je 2000. godine obradila pop zvijezda Madona.

Kongresna biblioteka svake godine bira zvučne zapise od "kulturnog, istorijskog i estetskog značaja" koji će se zatim pod posebnim uslovima čuvati za buduće generacije.

(b92)