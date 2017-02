Britanski soul umjetnik Sampha izdao novi album (VIDEO)

BEOGRAD - Britanski neo soul/r''n''b umjetnik Sampha ovog mjeseca je objavio prvi studijski album nakon devet godina, koliko se bavi muzikom, saopštili su danas iz Lampshade Media.

Album naslovljen „Proceš“, prethodno je najavljen singlom „(No One Knows Me) Like The Piano“, koji je pokupio pozitivne kritike, kako publike, tako i kritičara.

Album je u prve dvijje nedelje u etru dobio samo pozitivne recenzije kritičara koji album ocjenjuju najvišim ocjenama i daju mu epitete kao što su „zvuk slamanja srca“, „toliko dobar da ostavlja bez daha“ i „R''n''B koji je ličan a ne senzualan“.

Muzika koju Sampha izvodi kombinacija je soula, elektronike i hiphopa i vođen je minimalizmom na polju aranžmanima, što dodatno skreće pažnju na vokal i tekstove.

Album su producirali Sampha i Rodaidh McDonald i predstavlja pevačevo najzrelije izdanje do sad.

Inspirisan tragedijama koje su u skorije vrijeme obilježile Samphin život, album odiše sjetnom atmosferom i tematski se prvenstveno bavi prolaznošću. Izdanje nosi deset kompozicija od kojih je na jednoj kao koautor potpisan i Kanje Vest.

Pored samostalnog rada, Sampha je pisao numere i za druge izvođače među kojima se nalaze Drejk, Kanje Vest, Bijons, Frenk Ošan, FKA Tvigs i drugi.