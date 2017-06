Možda je mala, ali četvorogodišnja pjevačka senzacija Kler Rajan ima talenta i žara za pjevanja na kojima mogu da joj pozavide mnoge današnje razuzdane pop zvijezde.

U svom najnovijem hitu, djevojčica iz Jute zajedno sa svojim tatom Dejvidom Krosbijem pjeva "You've Got A Friend In Me", pjesmu iz animiranog filma "Priča o igračkama".

Na početku videa, Dejvid pjeva sam, ali Kler preuzima drugi stih.

Pogledajte, sigurni smo da ćete biti oduševljeni.

(Sputnjik)