Da li ste spremni za novu pjesmu Tejlor Svift?

Američka pjevačica Tejlor Svift objavila je novu pjesmu "...Ready For It?" koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama.

Nova pjesma je još jedna najava albuma Reputation koji će biti objavljen 10. novembra.

Tejlor je prethodno krajem avgusta objavila singl Look What You Made Me Do na striming platformama i Ajtjunsu, kao i prateći spot na Jutjubu.

Reputation će biti njen šesti album.

Prethodni, 1989, objavljen je 2014. godine, poslije više godina dominacije u kantri muzici. Taj album je osvojio tri nagrade Gremi, uključujući i za album godine.