Dalibor Đukić: Ono u šta ulažemo veći trud više i cijenimo

BANJALUKA - Dalibor Đukić je prvi doktor kompozicije u Republici Srpskoj i kompozitor koji je od kraja doktorskih studija neprestano i s velikim entuzijazmom radeći na polju muzike napisao nemali broj kompozicija.

Većina njih čeka premijerno izvođenje, a neke su se proteklih dana prvi put našle pred publikom u Domu kulture u Laktašima i na Akademiji umjetnosti u Istočnom Sarajevu. U prvom slučaju radi se o tri kompozicije pisane za flautu solo, a to su: "Fragmenti", "Burlesko" i "Kolo", dok je u drugom slučaju riječ o izvođenju kompozicije "Skomraška igra", koja je pisana za harmoniku solo i posvećena Danijeli Gazdić-Kljajić, te kompoziciji "Pjesme zavičaja", pisanoj za klavir i posvećenoj Maji Đogo. Kako će neka od novih Đukićevih djela takođe doživjeti premijernu izvedbu u sljedećem mjesecu (12. i 26. juna u Banskom dvoru u Banjaluci, te 16. i 21. juna u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu), u ovoj kratkoj priči pokušali smo sažeti o kakvim se kompozicijama radi i koliko je klasična muzika zastupljena ovdje i sada.

"Smatram da se treba otrgnuti predrasudama da za klasičnu muziku nema života, ali da bi se to promijenilo svako kao pojedinac mora da radi na tome i da prvenstveno krene od sebe. Na taj način ćemo i institucije navesti da imaju ozbiljniji pristup kada je u pitanju ulaganje u kulturu, kao i samo prepoznavanje talentovanih mladih ljudi koji njeguju tradiciju i imaju snage, volje i ličnih ubjeđenja da tu tradiciju nastave u svojoj zemlji", kazao je za "Nezavisne" Dalibor Đukić, koji je mladim ljudima postao na neki način uzor neprestano dokazujući da se i ovdje u domenu klasične muzike može postići uspjeh. Dakako, do tog uspjeha put je bio isuviše trnovit, a Đukić ga je, po sopstvenom priznanju, prelazio prepuštajući se sopstvenoj inspiraciji, a to je sloboda umjetnika u pisanju i izražavanju.

"Moje unutrašnje stanje je odraz nota na papiru. Takođe su mi inspiracija i moje kolege jer ste mogli primijetiti da su određene kompozicije posvećene osobama koje su meni kao kompozitoru inspiracija. Moje kolege umjetnici i njihovi pristupi izvođenju kompozicija su moje završno djelo. Kao slikar kad završi s platnom, tako i ja tek nakon premijernog izvođenja mogu u potpunosti da doživim djelo koje sam napisao", kaže Đukić, a šta njegove kolege misle o njemu i njegovim kompozicijama pitali smo Maju Đogo, pijanistkinju i docenta na Klavirskoj katedri Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

"Rad kompozitora Dalibora Đukića i rad uopšte kompozitora iz naše sredine imaju veliki značaj za očuvanje tradicije i negovanje klasične muzike. To je spoj klasičnog i novog zvuka koji privlači publiku raznih slojeva društva. U tim delima kompozitor ispoljava svoje ideje, detinjstvo, okruženje gde je odrastao, emotivne događaje i razne segmente iz života. Time pokušava da kroz svoja dela približi klasičnu muziku sa etno-motivima i popularizuje istu", kazala je Đogo. Njena koleginica Danijela Gazdić-Kljajić, rukovodilac Smjera za harmoniku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, djelovanje Đukića, ali i drugih savremenih kompozitora iz našeg okruženja, kao što su Dražan Kosorić, Merima Ključo i drugi, vidi kao afirmaciju i otvoren put do novih poklonika klasične muzike.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam u svoj izvođački repertoar uvrstila kompoziciju 'Skomraška igra' Dalibora Đukića, koja obiluje mnoštvom balkanskih motiva, a ujedno upotrebom savremenih izražajnih sredstava za harmoniku dočarava duh ove renesansne igre u sasvim novom svjetlu. Sa smjenom različitih epizoda, promjenom raspoloženja i različitih stilskih pristupa kompozicija drži maksimalno pažnju", istakla je Gazdić-Kljajićeva, koja navodi i to da je Đukićevo stvaralaštvo vezano za harmoniku posebno dragocjeno jer je originalna literatura za ovaj instrument veoma deficitarna. Još jedna kompozicija Dalibora Đukića pisana za harmoniku uskoro će se premijerno naći pred publikom u izvedbi harmonikaša Dragana Ribića, koji se trenutno nalazi na master studijama u Berlinu.

"Dalibor je napisao virtuozni komad za solo harmoniku koji se zove 'Zvrljka' i koji je meni posvećen. Meni je, naravno, velika čast što ću uskoro i premijerno moći da izvedem 'Zvrljku' na jednom od mojih koncerata u Njemačkoj, gdje živim i studiram. Lično mislim da je rad kompozitora Dalibora Đukića veoma važan jer doprinosi razvoju i popularnosti klasične muzike na harmonici", napomenuo je Ribić, dodajući da je njegov cilj dalja intenzivna saradnja sa Daliborom Đukićem, kao i izvođenje njegovih djela i djela drugih kompozitora iz Republike Srpske. Kao što se vidi iz priloženog, put ovdašnjih kompozitora može biti i u inostranstvu, ali svakako onaj ko za životni put izabere kompoziciju u okolnostima kakve jesu kod nas, treba da ima mnogo više ljubavi nego neko ko bi to uradio u nekoj zemlji koja više ulaže u kulturu. S ovom konstatacijom slaže se i Dalibor Đukić, te ističe da kad pogledamo malo realnije na dešavanja iz života, ono u šta uložimo veći trud i zalaganje na neki način više i cijenimo.