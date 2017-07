"Dani muzike i piva" oživjeli Banjaluku

Manifestacija "Banjalučki dani muzike i piva" proteklog vikenda okupila je brojne Banjalučane na platou ispred tvrđave Kastel.

Nakon odlične prve večeri, u kojoj su se publici predstavili sastavi "Racija", "Kepa & Free Spirits", "Generacija 5" i Hladno pivo", drugo veče bilo je rezervisano za koncerte najvećih imena domaće i regionalne rokenrol scene.

Led je probila banjalučka grupa "Shangai Street Fight". Već nakon zagrijavanja brojne publike na tvrđavi Kastel, na binu je izašao poznati rege sastav "Irie FM", koji je najvećim hitovima rasplesao prisutne.

Nakon njih zasvirali su i velikani hard rok zvuka, grupa "Osvajači", a koncertnu manifestaciju svima dobro poznatim numerama zatvorio je sastav "Galija". Interesovanje za nastupe bendova bilo je veliko, pa se tako veliki broj Banjalučana našao i sa druge strane ograde.

"Prepun plato ispred tvrđave Kastel i prepune okolne ulice, jasan su dokaz da je festival i ovaj put opravdao epitet najposjećenijeg u BiH", navode organizatori.

Posljednja noć manifestacije bila je rezervisana za nastupe "The Best Beat" iz Beograda, koji sviraju obrade slavnog rokenrol sastava "The Beatles", zatim kultnog hard rok sastava "Divlje jagode" i legendarne grupe "Riblja čorba".

Publika nije krila oduševljenje repertoarom bendova "Divlje jagode" i "Riblja čorba", pa su tako s ovim grupama horski pjevali sve pjesme.

U sklopu manifestacije "Banjalučki dani muzike i piva", sinoć je trebalo da bude održana i "Banjalučka gitarijada", na kojoj bi se za vrijedne nagrade borili autorski bendovi, međutim zbog najavljenih vremenskih nepogoda, ovo takmičenje je pomjereno za večeras. Nakon "Banjalučke gitarijade" publiku će zabaviti grupa "Crvena jabuka".