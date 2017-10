Demi Lovato objavila novi album

Američka pjevačica i glumica Demi Lovato predstavila je novo, šesto studijsko izdanje "Tell Me You Love Me", prethodno najavljeno singlovima "Sorry Not Sorry", "Tell Me You Love Me", "You Don’t Do It For Me Anymore" i "Sexy Dirty Love".

Novo izdanje svjetske zvijezde je ispunjeno emotivnim tekstovima, kao i efektnom produkcijom koja dodatno naglašava predivni vokal 25-godišnje Demi.

Na novom albumu, Demi je sarađivala sa mnogim imenima sa svjetske muzičke scene kao što su Jonas Jeberg, Voren Ouk Felder, Raš Hr., di-džej Mastard, Džon Hil...

U standardnoj verziji, album donosi 12 pjesama, dok se u deluks izdanju mogu čuti i tri dodatne.

Pjesma koja se posebno izdvaja je Lonely na kojoj gostuje Lil Vejn, a kako je sama Demi otkrila, saradnja sa njim je "pravo ostvarenje sna".

Novi album došao je poslije albuma Confident iz 2015. godine na kojem su se našli singlovi poput Cool For The Summer, Confident i Stone Cold.

Album Tell Me You Love Me je u Srbiji dostupan preko servisa Dizer i Gugl plej.

(RTS)