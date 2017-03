Depeche Mode danas objavljuje novi "mračni" album

Spirit, novi album grupe Depeche Mode, koji će zvanično biti objavljen danas, šalje prilično mračnu poruku da se kao društvo vraćamo unazad.

Na 14. studijskom albumu britanski elektronski trio kroz numere govori o tome "da nas lažu", traži revoluciju, sve osuđuje za izdaju i "ohrabruje sebičnu đubrad da se ubiju" - i to sve u samo prve četiri pjesme.

Bend je najavio i veliku svjetsku turneju "Global Spirit tour" kojom će promovisati novi album, prvi poslije četiri godine. Evropski dio turneje počinje u Stokholmu 05. maja, a završava se u Klužu u Rumuniji 23. jula 2017. godine, prenosi BBC.

"Prije svega smo htjeli da napravimo zabavan album", rekao je jedan od autora pesama, Martin Gore i dodao: "To je bila šala".

Mračan ton pjesama djeluje prikladno za svijet koji potresaju ratovi, glad i političke igre.

"Malo je težak za slušanje. Vidite, to je ono što mi radimo. Stvaramo takvu atmosferu koja opisuje svijet u kom živimo", rekao je pjevač David Gan.

Gore, jedan od autora devet od 12 pjesama, rekao je da album može da zvuči kao reakcija na nedavne političke i kulturološke šokove, ali da je zapravo nastao u drugoj polovini 2015. i početkom 2016. godine.

"Svijet je i tada bio u haosu i to me je deprimiralo. Smatrao sam da jednostavno ne mogu to da ignorišem. Ako sam htio da zapravo pišem i da budem pošten sam prema sebi, morao sam da se suočim sa tim", rekao je Gore.

Bend iz Eseksa, čija se muzika opisuje kao elektronski rok, novi talas i alternativni rok, oduvijek je imao angažovane tekstove koji tjeraju na razmišljanje.

Po istraživanju britanskog lista "Mirror" o tome koliko je obrazovanja potrebno slušaocu da bi razumio poruku teksta pesme, ovaj bend ima najsofisticiranije stihove od svih britanskih autora ikada do sada, te je za njihovo razumijevanje potrebno 10,3 godina obrazovanja.

"Htio sam da kažem da osjećam da smo malo skrenuli s puta, da se čovječanstvo izgubilo spiritualno. Ovdje ne pričam ni o jednoj religiji. Mislim u opštem smislu, i skrećući pažnju na to, možda natjeram ljude na razmišljanje", rekao je Gore.

Ta grupa koja se na svjetsku muzičku scenu probila 1980-ih godina hitom "Just Can't Get Enough", tokom decenija rada je donijela pjesme "Personal Jesus", "Walking In My Shoes'', "Enjoy the Silence'' i "People Are People".

"Spirit" nastavlja evoluciju tog benda u alternativnom roku pod novim uticajem producenta Džejmsa Forda, koji je radio i sa bendovima Florence and the Machine i Arctic Monkeys.

Član Depechea, Endi Flečer kaže da ih je "osvježio" Ford, bubnjar u nekoliko pjesama.