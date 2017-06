Đule: Mladi treba da naprave antibiotik protiv kiča

"Van Gogh" ovog leta ima bogatu koncertnu sezonu i imaćemo zadovoljstvo da se poklonimo publici na mnogim festivalima, a jedan od njih je svakako i "OK fest" na Tjentištu. Drago nam je da smo ove godine učesnici "OK festa". To je fenomenalan prostor i festival koji raste iz godine u godinu, rekao je Zvonimir Đukić, frontmen, pjevač i gitarista sastava "Van Gogh", publici poznatiji pod imenom Đule Van Gogh.

U razgovoru za "Nezavisne", Đule govori i o pjesmama i rođendanskom video-spotu, kao i o današnjoj rokenrol sceni.

NN: "OK fest" se održava u ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, koliko su, prema Vašem mišljenju, značajni ovakvi festivali za povezivanje omladine regiona?

ĐULE: Generalno, festivali iz tog sociološkog aspekta imaju veliku moć da povezuju istomišljenike i različite generacije. Oni povezuju ljude pozitivnom energijom i emocijom, i služe da se ljudi okupe. Muzika je ta koja polepi to zadovoljstvo u zajedništvo, a festival ima jaku snagu i posebno mi je drago za "OK fest". Sećam se festivala dok je bio još u povoju, dakle evidentan napredak i evidentan trud tima ljudi koji su okupljeni oko "OK festa" se isplatio. Siguran sam da će mnogi aspekti biti zadovoljeni.

NN: Nedavno ste objavili video-spot za pjesmu "Neumeren u svemu". Ovaj spot je nastao na rođendanskom koncertu. Da li je publika jedan od razloga što ste snimak sa koncerta iskoristili za video-spot?

ĐULE: Nije samo publika razlog, jer smatramo da je proslava 30. rođendana povod za fantastične koncerte, i akustične i električne. Bilo je to jedno veče koje je trajalo duže od osam sati uz dobru zabavu i to negde zaslužuje da se obeleži video-spotom. Samo smo se prepustili zadovoljstvu i video-spotom otrgli od zaborava jednu fantastičnu noć. A ono što je zadovoljstvo je da će publika uskoro imati priliku da vidi sat vremena akustičnog koncerta benda "Van Gogh" i sat vremena električnog koncerta. Da li će to biti nekad kasnije u medijima ili kao izdanje na našem kanalu, još ne znamo. Publika će prvo uživati u akustičnom "Van Goghu" za mesec dana. A spot je tu da podseti na energiju benda i to je peti spot. Mislim da je objaviti peti spot sa jednog albuma globalno gledano uspeh. Imamo u planu da sa tog albuma objavimo još dva spota, pa onda idemo dalje.

NN: Prošle godine ste proslavili 30 godina karijere, da li ste razmišljali na početku da će priča zvana "Van Gogh" ovoliko dugo trajati?

ĐULE: Svirali smo skoro svakog dana i danju i noću, godinama i decenijama i svoje senzibilitete smo bez kalkulisanja delili s publikom. Neizvesnost je ta koja nas je vodila i niko nam nije pre 30 godina obećao niti mogao da kaže od ovoga ćete živeti, ne naprotiv. Kako nekad, tako je i danas neizvesno baviti se ovom vrstom muzike i ovakvom kreacijom. To je samo pitanje dana dokle će da traje, ali dokle god imamo otvoren odnos s publikom, dotle će da traje, a predani smo celoj priči i menjamo se. Nemamo tu privilegiju da imamo isti album, vodimo se svojim osećanjima, pa je album "Kolo" bolji od prethodnog, pa je "Opasan ples" drugačiji od "No komenta", pa je "Neumeren u svemu" drugačiji od "Lavirinta", a to je više ili manje po ukusu publike i nekada nam daju podršku, a nekada glasno negoduju što nam novi album nije isti kao stari, pa zašto bi bio isti i koja je poenta novog ako liči na staro.

NN: Kada onda publika može očekivati novi album ili singl?

ĐULE: Štancovanje nema baš puno smisla ako nemaš priliku da odbraniš rad. To ti je kao maturski rad. Džaba ga pišeš, ako nemaš prostor i vreme da ga odbraniš. Mi smo prošle godine objavili "Ako stanemo, gubimo sve", objavili smo 12 starih dobro poznatih pesama na 12 potpuno novih načina, i želeli smo da čujemo kako bi to zvučalo danas. Današnji mladi ljudi vole da se identifikuju s nečim što je nastalo u sadašnjem trenutku.

NN: Kako biste okarakterisali današnju rokenrol scenu i da li tim mladim ljudima i bendovima nedostaje kreativnosti u autorskom radu?

ĐULE: Jeste, mladi su se preterano ispekli i toliko dobrih bendova postoji, ali su se mediji iskvarili. Nemaš gde da čuješ, a medijima je bitnije da postanu trudnički bilten i da prate decu poznatih kojima je jedino zanimanje što su deca poznatih, i ko nosi koji broj gaćica i ko šta slavi, time se bave mediji i ne bave se mladim čovekom, njegovim talentom i uspehom. Danas se objektivno novinarsto udavilo i sve se svodi na "copy paste" nebitnih tvitova nebitnih likova.

NN: Kako onda mladi ljudi da se bore protiv takve pojave?

ĐULE: Mladi ljudi treba da naprave široku paletu umetničkog antibiotika kojeg treba onako u velikim količinama posipati po kiču, po zaraženom području. Samo je bitno eliminisati neukusne i besmislene ljude bez zanimanja, koji zbog rejtinga televizije dobijaju medijsku pažnju, i još im je plaćeno da pred milionskim editorijem peru svoju sumnjivu biografiju. Može i tako, druže, ali napravi kanal koji se plaća, pa da vidimo ko će da gleda?! Ko hoće to da gleda, neka plati! Nekada u naše vreme je postojao žig na pločama "Oporezovano". Kič i šund su bili oporezovani, i ta ploča emituje seljanu, ali je skuplja i etiketa te upozorava da kupuješ kič i šund i na tebi je da li ćeš platiti i slušati.

Poziv za druženje na "OK festu"

NN: Kakva je Vaša poruka za sve posjetioce koji se spremaju za "OK fest"?

ĐULE: Dođite, mili ljudi, mladi i stariji, babe i dede, setite se mladosti, dođite zaljubljeni, dođite oni koji bi se zaljubili da provedemo nekoliko dana zajedno. Biće dosta dobre muzike, odlična je lista izvođača. Radujemo se susretu s publikom i kao što je to bilo pre nekoliko dana u Banjaluci na Kastelu, ja ovom prilikom pozdravljam publiku i domaćine. Zaista fantastična atmosfera. Postoji publika koja svoju zabavu i ples može da pronađe u rokenrolu.