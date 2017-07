Đule Van Gog: "OK fest" promoviše prave vrijednosti

Foča - "OK fest" je poseban festival, na fantastičnom mjestu uz odličnu organizaciju i sigurno je da će u budućnosti konkurisati za festival sa posebnim evropskim prizananjem, rekao je uoči nastupa na Tjentištu frontmen grupe "Van Gog" Zvonimir Đukić Đule.

On je za organizatore "OK festa" rekao da su ekipa koja vjeruje u prave vrijednosti.



"Ovo govorim bez dodvoravanja i laskanja. Teško je organizovati ovako nešto sa svim ovim pogodnostima za posjetioce. Još od djetinjstva nisam vidio ovako pun kamp, a ispod ovih šatora u kampu se dešava ljubav", rekao je Đule.



On je istakao da ga posebno raduje što "OK fest" njeguje porodične vrijednosti. "Vidio sam veliki broj porodica na ćebetu na travi i zadovoljstvo nam je što ćemo svirati pred svim tim ljudima", dodao je Đule.



Načelnik opštine Foča Radisav Mašić istakao je da je ova lokalna zajednica, na čijem prostoru se održava "OK fest", veoma zadovoljna svim onim što čine organizatori.



"Opština Foča je ovaj festival prepoznala kao događaj koji doprinosi razvoju turizma, koji je jedna od onih grana na koju mi vrlo ozbiljno računamo i koja za nas ima veliki značaj. Organizatorima sva priznanja, a uspjeh koji su do sada ostvarili najbolja je garancija da će `OK fest` živjeti", rekao je Mašić.



On je dodao da će opština Foča nastaviti da u granicama svojih mogućnosti pomaže organizaciju festivala.



Drugog dana "OK festa", na Tjentištu večeras, na glavnoj bini, nastupaju grupe TBF, "Van Gog" i "Psihomodo pop", a prethodno na OK stejdžu publiku će zabavljati "Kanda, Kodža i Nebojša" i "I-plej".