Džamirokvaj u martu izdaje novi album

Britanski bend "Džamirokvaj" i pjevač Džej Kej vraćaju se na muzičku scenu novom turnejom 28. marta i novim, osmim po redu, albumom "Automaton".

Grupa će 28. marta početi turneju koncertom u Parizu, posle čega nastavlja nastupima u Londonu, Atini, Firenci i kasnije po Aziji, sedam godina poslije posljednjeg albuma "Rock Dust Light Star".

Najpoznatiji predstavnik esid džez/soul/fank pokreta, osnovan je 1992. godine a probio se na svjetsku pozornicu zajedno sa ostatkom britanske džez fank i esid džez scene, poput bendova "Igoknito" i "Brand New Heavies).

Izdavačka kuća Soni zapazila je prvi singl "When You Gonna Learn" i objavila prvenac "Emergency on Planet Earth". Popularnost mu donosi naredni album "The Return of the Space Cowboy", ali planetarna slava dolazi sa "Travelling Without Moving", izdatog 1996. godine.

Pjesme "Virtual Insanity" i "Cosmic Girl" postaju apsolutni hitpvi, a Džamirokvaj jedan od omiljenih vokala esid džeza, ali i popa.