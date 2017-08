Džin Simons, basista grupe "Kiss": Za nove bendove biznis je mrtav

Džin Simons, basista legendarne rokenrol grupe "Kiss", još jednom je proglasio muzički biznis mrtvim, a kao glavni razlog naveo je da "obožavaoci neće da plate za njega".

Koosnivač grupe "Kiss" u posljednjih nekoliko godina bio je veoma glasan u vezi s pitanjem dijeljenja muzičkih fajlova i njihovih preuzimanja te njihovog uticaja na industriju.

"Nije do industrije do obožavalaca je. Ponekad su neredi, nekad iz loših razloga, nekad iz dobrih. Ali, kada ljudi obijaju prodavnice i kradu stvari, posao umire. Biznis je mrtav. Ne za 'Kiss', mi možemo nastaviti sa svirkama, i 'The Rolling Stones' mogu nastaviti da sviraju pjesme koje svi vole, a to može i Pol Mekartni i tako dalje. Ali, za nove bendove, biznis je mrtav. Morate besplatno izdati muziku, jer su generacije obožavalaca sramno naučene da je ne plaćaju. Preuzimanje, dijeljenje fajlova, pregledi baš me briga kako to zovete, istina je da novi bendovi nemaju šansu", naveo je Simons.

Kaže da piše stalno i spomenuo je nedavnu saradnju sa bivšim kolegom iz benda "Kiss" Ejsom Frejlijem, koja će se pojaviti na njegovom nadolazećem solo albumu u sklopu boks seta.

"Prije nekoliko nedjelja Ejs i ja smo sjeli i napisali smo dvije stvari za njegovu narednu ploču, koja će se pojaviti, znate, kad god on kaže. Dakle, pisanje se dešava sve vrijeme, a u mom boks setu će se pojaviti ne znam prije kraja godine, biće stotine pjesama. Ali, stvarni biznis iz toga? Ne, mrtav je. Mrtav. Zato što obožavaoci ne žele plaćati muziku", dodaje Simons.

Basista se onda dotakao grupe "Radiohead", bez direktnog imenovanja, ukazujući na njihov napor 2007. godine s albumom "In Rainbows", kada su ga ponudili po sistemu "plati onoliko koliko želiš".

"Postojao je jedan engleski bend, vrlo cijenjen. Ne želim reći njihovo ime, jer će se njegovi obožavaoci veoma uzrujati. I ja sam zapravo ljubitelj tog benda. Odlučili su postaviti potpuno novi album na internet, a naslov je bio: 'Slušajte, ovo nema cijenu, samo platite koliko god želite platiti ili nemojte platiti uopšte.' Oni su to učinili samo jednom, jer to tako nije funkcionisalo. Ako možete ući u trgovinu, a postoji znak koji kaže: 'Možete dobiti besplatno ili platiti šta god želite', koliko dugo mislite da bi prodavnica ostala u poslu", zapitao se Simons.