Ed Šeran je 1. januara obećao da će 6. januara objaviti novu pjesmu i održao je obećanje, ali nije objavio samo jednu, nego dvije pjesme.

Pjesme nose naziv ‘Shape of You’ i ‘Castle on the Hill’, a nalaze se na njegovom trećem studijskom izdanju ‘÷’ (Divide). Tačan datum objave novog materijala još uvijek nije poznat.

Poslušajte nove pjesme, koje podsjećaju na U2 i Siju, u nastavku.