Ed Širan skinuo sa trona Džastina Bibera (VIDEO)

Već pet nedjelja zaredom britanski pjevač Ed Širan je na šampionskom i vicešampionskom mjestu liste najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji, što se nikada prije nije dogodilo.

Širan ponovo obara rekord novim singlovima. Pjesma Shape of You je preuzeta 41.000 puta i strimovana 8,14 miliona puta na mnogim servisima. Numera Castle on the Hill ne zaostaje mnogo i nalazi se na drugoj poziciji liste najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji.

Ovo je najduži period da je jedan izvođač držao prve dvije pozicije na listi i time je prevazišao Džastina Bibera kome je to pošlo za rukom četiri nedelje zaredom zahvaljujući uspjehu hitova Sorry i Love Yourself.

Među 20 najboljih u protekloj sedmici su i "Čejnsmokersi" i njihova pjesma Paris na šestoj poziciji, Zejn i Tejlor Svift sa I Don't Wanna Live Forever, numerom iz filma Pedeset nijansi: Mračnije koja je na 9. mjestu. Dua Lipa i singl Be the One plasirala se na 10. mjesto.

(RTS, Official Charts)