Edo Majka: Jedva čekam nastup u Banjaluci (VIDEO)

Najpopularniji bh. reper Edo Maajka objavio je novu pjesmu i videospot pod nazivom "Ne mogu disat'", kojom je najavio povratak na scenu nakon petogodišnje pauze. Riječ je o prvoj pjesmi ljubavnog karaktera s novog albuma, koji snima s novim bendom. Osim premijere nove pjesme, Edo Maajka je najavio i nastup na ovogodišnjem "Demofestu" u Banjaluci. U razgovoru za "Nezavisne" reper govori o novoj pjesmi, planovima za novi album i koncertu koji će održati u gradu na Vrbasu.

NN: Možete li nam reći nešto više o pjesmi "Ne mogu disat'"?

EDO MAAJKA: To je ljubavna pjesma, ja bih je nazvao i ovisničkom pjesmom. Naravno da ima pretjerivanja i karikiranja u njoj, dosta nekih drugih tema sam provuko kroz nju jer se s ljubavnim temama u pjesmi još ne snalazim toliko dobro.

NN: Koliko ste dugo radili na ovoj pjesmi, a koliko na video-spotu?

EDO MAAJKA: To je prva pjesma koju sam snimio od povratka u Zagreb, mislim da je to što je prva i odredilo da bude singl. Napisao sam je za sat vremena, a na probi smo je doslovce tri put odsvirali i išli snimati u studio. Imali smo taj odličan bluz groove zvuk i gitarista Yogi je instinktivno odsvirao odličan rif za refren, koji sam naknadno napisao. U prvobitnoj verziji nije trebalo da bude refrena, ali kad sam čuo rif morao sam barem probati. Što se tiče videospota, to sam uradio s ekipom iz "Pulsar produkcije", s njima sam radio video za "OJO-JOJ", koji mi se jako svidio. Oni su ovaj put došli sa scenarijem i sve smo snimili za dan. Moram naglasiti da video-spota ne bi bilo bez "Honor" firme i telefona, hvala im puno što su nas pogurali.

NN: Možete li nam reći nešto više o tematici spota?

EDO MAAJKA: To je neko ludilo, skontao sam već davno da sam bez žene i djece nakon par dana dosta nervozniji i lošiji lik, a ovaj video po-kazuje jedan takav dan, dan koji protekne u iščekivanju Skype poziva.

NN: Je li se tokom snimanja video-spota desila neka interesantna anegdota koju ćete pamtiti?

EDO MAAJKA: Bilo je jako hladno u tom stanu gdje smo snimali video, pola dana sam proveo hodajući sa dekicom na sebi po setu.

NN: Kakvi su Vam planovi kada je u pitanju izdavanje novih pjesama ili albuma?

EDO MAAJKA: Svaki mjesec planiram do ljeta izbaciti po jedan singl, ne znam da li ću uspjeti napraviti video za svaki, ali nadam se da hoću. Nakon ljeta najvjerovatnije u prvim tjednima septembra bih izbacio čitav materijal.

NN: Najavili ste nastup na "Demofestu" u Banjaluci.

EDO MAAJKA: Da, sviraćemo na "Demofestu" i jedva čekam taj nastup u Banjaluci. Naravno, svi ste pozvani.

NN: Nedavno ste objavili da ste započeli saradnju s novim bendom. Možete li nam reći nešto više o tom sastavu?

EDO MAAJKA: Uspio sam ponovo okupiti odličnu ekipu. Mirsad Dalipi je meni jedan od najboljih bubnjara s kojima čovjek može raditi, upoznao sam ga u Prištini na svirci sa "Gipsy Groove", preselio se nedavno u Zagreb kod žene i došao ravno u moj bend. Mario Rašić je basista koji iza sebe ima puno albuma i suradnji, svirao je u masu domaćih bendova, a ima i odličan solo projekt "Balkan Zoo", na kojem sam gost. Na sintu mi je Toni Starešinić, mladi genije iz Zadra, njegove bendove "Chui" i "Mangroove" morate poslušati. Na kraju imam jako dobrog gitaristu imena Yogi Lonich, njegovi korije-ni su iz Zadra, ali je čitav život u Los Anđelesu, gdje je radio sa Krisom Kornelom, njegova lista suradnji je jako impresivna, lik jednostavno ubija gitaru.

NN: Poznati ste kao društveno angažovan muzičar, kako gledate na trenutnu situaciju na Balkanu?

EDO MAAJKA: Situacija na Balkanu je loša već jako dugi niz godina, europski trend jačanja desnice kod nas traje već jako dugo, po tom pitanju smo daleko ispred Europe sa svim posljedicama koje takva retorika donosi.

Dio pjesme

Najebo sam, care, ne znam dobro objasnit

Kad je nema blizu počnem se samo gasit

Pijem i duvam i krenem se gazit

Ni za šta nisam, možeš me samo u vodu bacit

Kad je nema, pretvorim se u šupka

Vrijeđam ljude oko sebe i trese mi se ruka

Od sviju mi muka i svima od mene muka

Pa sam budem u stanu ko fol režem luka

Muški ne plaču gutaju do rakova

Sa šankova se čuju himne propalih brakova

Puni strahova, konzultacije uz pivo

U pauzi bez skajpa s njima mi je divno

Bez nje sam Alepo, Gaza i Livno

Ni temelja, ni zida, ni šanse a živo

Ko Balkan sivo, ko Pišonja bez Žuge

Ko beskrajni dan devedeset druge...

Ne mogu disat, to ne može ni sevdah opisat

I džabe mi svirat, to se ne može objasnit, ispričat

I kad sam loš me voli, ona je klasa koja još ne postoji

S njom se ničeg ne bojim, ona je primjer koji se ne broji