Elton Džon odao počast Džordžu Majklu (VIDEO)

Slavni britanski pjevač Elton Džon odao je počast nedavno preminulom prijatelju Džordžu Majklu na koncertu koji je održao u Las Vegasu.

Džon je otpjevao njihovu duetsku pjesmu iz 1991. godine "Don't Let the Sun Go Down on Me", a za smrt Majkla, koji je umro na Božić u 53. godini, rekao je da je "jedan od najtužnijih trenutaka u njegovoj karijeri".

On je rekao i da Majkla poznaje otkako je preminuli pjevač osnovao duet Wham! sa školskim drugom Endruom Ridžlijem i da je sa njim sarađivao, a tokom nastupa je i zaplakao.

Džon je na Tviteru postavio i svoju zajedničku fotografiju s Majklom ispod koje je napisao da je "duboko šokiran i da je izgubio voljenog prijatelja, briljantnog umetnika najnežnije duše".

On je dodao da je Majkl bez medijske pompe poklanjao novac u humanitarne svrhe. U policijskom izveštaju navodi se da prva obdukcija Majklovog tijela "nije dala rezultate" i da će biti potrebno još analiza da bi se utvrdio tačan uzrok pjevačeve smrti.