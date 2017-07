Exit energija jača i od kiše

Treću festivalsku noć na Exitu obilježio je nastup britanskog elektro pop benda "Years & Years", čijim fanovima ni kiša nije uspjela da pokvari raspoloženje, niti je mogla da okrnji ni djelić one čuvene Exit energije.

Zvijezde treće festivalske večeri izuzetnim nastupom pokazali su zbog čega je njihov najveći hit "King" prije dvije godine bio na prvom mjestu skoro svih svjetskih top lista.

Da centralni događaj na najvećoj festivalskoj bini - nastup "Year & Years" bude dočekan u najboljoj mogućoj atmosferi zaslužan je Jacke Buug koji je sasvim korektno odradio svoj dio posla. Na Adiko Dance areni južnoafrička superzvijezda Black coffee, odnosno sjajni Jamie Jones podigli su atmosferu, na toj po mnogima već godinama najboljoj festivalskoj bini, da bi je pred zoru, neprikosnoveni lideri današnje elektronske scene Solomun i Dixon, nastupajući u tandemu, sa "back to back" Ð setovima, doveli do same tačke ključanja.

Grupa Years & Years

Dešavanja na Adiko Fusion stejdžu obilježili su nastupi domaćih snaga - "Kanda, Kodža i Nebojša" i mostarske grupe "Zoster", a uvod u veliku žurku na Fjužnu bio je nastup trubačkog orkestra Dejana Petrovića koji je počeo petnaestak minuta proke ponoći i koji je privukao veliku pažnju posjetilaca.

Na cijeloj Petrovaradinskoj tvrđavi vladala je ona prava prepoznaljiva Exitovska atmosfera što samo pokazuje da su na sredini ovogodišnjeg festival fanovi dostigli "radnu temperature" i da nas naredna dva dana očekuje prava "reli vožnja sa gasom do daske".