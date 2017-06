Filharmonija oduševila publiku u Beču

Banjalučka filharmonija se juče predstavila publici u Beču po prvi put sa vrlo kvalitetnim koncertom u renomiranoj sali Salon Alten im Rathaus (koncertna sala stare Vijećnice Beča).

Koncertu su prisustvovale osobe iz diplomatskih krugova, ambasadori BiH, Srbije i brojnih predstavništava evropskih zemalja te osoba iz javnog i kulturnog života Austrije.

Koncert je održan u okviru manifestacije „Dani kulture Republike Srpske u Austriji“ u organizaciji Predstavništva RS u Austriji. Domaćin koncerta je bio gospodin Mladen Filipović, šef predstavništva RS u Austriji, koji je bio i inicijator i pokrovitelj koncerta Banjalučke filharmonije u Beču.

Koncertna sala Salon Alten Im Rathaus se nalazi u samom centru Beča i u tom prostoru nastupaju vrhunski umjetnici.

Može se reći da je Banjalučka filharmonija održala vrlo uspješan koncert sa kvalitetnim programom, sa orkestrom je nastupila Andrea Nikolić – violinistkinja iz Beča, te Aleksandra Kopić – banjalučka flaustistkinja.

Dirgent na koncertu je bila Vanesa Kremenović koja je veoma sigurno vodila orkestar kroz djela O. Respigija, B. Britna, E. Griga, E. Elgara, T. Uhlika te D. Mastikose. Banjalučka filharmonija izvela je i bis na kraju programa.

Ivan Otašević

„Ovaj koncert je bio velika pobeda banjalučke muzičke scene, budući da smo dali veoma kvalitetan koncert u poznatoj koncertnoj sali u Beču i osvojili naklonost publike, a to je i glavni cilj svakog umjetnika. Ovaj koncert je bio i velika odgovornost za sve nas, budući da nam je pružena velika šansa da predstavimo Banja Luku i Republiku Srpsku i nastupimo u možda najpoznatijem gradu muzike. Mislim da smo se jako dobro predstavili i dali odličan koncert u što se i videlo po oduševljenoj reakciji publike, snažnim aplauzima i našem bisu. I pored izražene treme moram reći da smo svi na sceni i u sali uživali i da je bilo one razmene pozitivne energije i komunikacije između nas i slušalaca. Odlično nas je vodila Vanesa Kremenović, i publika je mogla da čuje vrlo kvalitetne solo dionice Ozrena Četkovića – našeg violončeliste i Srne Majar naše violistkinje, te moju na violini u orkestarskim djelima E. Griga ,O. Respigija i E. Elgara. Imali smo i soliste koje smo vrlo dobro pratili, to su Andrea Nikolić, violinistkinja iz Beča koju smo podržali u izvedbi komada „Emina“ u aranžmanu T. Uhlika za violinu i gudače, te Aleksandru Kopić , banjalučku flautistkinju koja je zajedno sa nama odsvirala kompoziciju mladog banjalučkog kompozitora Davida Mastikose, našeg svakako najistaknutijeg i najaktivnijeg savremenog kompozitora. Banjalučka filharmonija je ovim koncertom pokazala kvalitet i rezultate napornog sedmogodišnjeg rada i siguran sam da smo dali dovoljno argumenata da prerastemo u Javnu instituciju, tako da naši sjajni mladi muzičari iz Republike Srpske dobiju radno mjesto, kako bi se bavili poslom za koji su se školovali na sjajnoj Akademiji umjetnosti. Ovo je bio jedan od naših najvažnijih koncerata. Moram da se zahvalim gospodinu Mladenu Filipoviću, šefu predstavništva RS u Austriji koji nam je pružio ovu veliku šansu.“

Vanesa Kremenović

„Jako sam srećna i uzbuđena zbog kvalitetnog koncerta našeg orkestra u tako poznatoj sali u Beču. Tokom koncerta sam željela da na najkvalitetniji način dočaram ideje kompozitora kroz izvođenje naših muzičara koji su vječeras bili odlični i dali jedan ozbiljan koncert. Za koncert smo se pripremali na profesionalan način i pripreme su trajale oko mjesec dana. Probe su bile profesionalne i detaljne te što nam je omogućilo da odsviramo ovako dobro. Napredak naših filharmoničara je evidentan, za razliku od početnih koncerata, naše izvođenje sada zvuči sigurno i profesionalno, muzičari su za ovih sedam godina došli na nivo koji im omogućava da se bave muzikom na visokom nivou, što se i čulo na ovom koncertu. Imali smo svi zajedno ogromnu želju da predstavimo naš grad i našu zemlju i moram reći da sam jako zadovoljna visokim kvalitetom ovog koncerta a takođe i masovnim odzivom publike i njihovom podrškom koju smo osjetili svi na sceni. Program je bio kvalitetan, solisti su bili odlični, te mislim da smo ovim koncertom pokazali profesionalizam i zvučali kao profesionalan svjetski orkestar. Izvodili smo „Holberg svitu E. Griga, Serenadu E. Elgara, Jednostavnu simfoniju Bendžamina Britna, Antičke plesove O. Respigija, Eminu T. Uhlika i Prolećnu pjesmu D. Mastikose. Vječerašnji koncert je definitivno bio naš veliki uspjeh.“