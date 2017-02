Funkerman i "Freemasons" na "Demofestu"

Internacionalna DJ zvijezda Funkerman iz Holandije i poznati britanski DJ tandem "Freemasons" nova su imena desetog "Demofesta", koja će obogatiti revijalni program banjalučkog festivala demo bendova.

Pravim imenom Ardie van Beek, Funkerman je deep house, house i tech house DJ i producent, koji zajedno sa kolegom Fede Le Grandom i producentom Rafom Džensenom vodi izdavačku kuću "Flamingo Recordings". Funkerman i "Flamin-go Recordings" stoje iza hitova kao što su "Put Your Hands Up For De-troit", "The Creeps", "Speed Up" i "3 Minutes To Explain".

"Freemasons" su DJ duo iz Brajto-na, koji čine producenti Rasel Smol i Džejms Viltšir, a uglavnom barataju sa žanrovima kao što su house, dan-ce, funky house i disco house. Duo je 2005. godine transformisao hit numeru "This Time Baby" Džeki Mor iz 1979. godine.

Funkerman će nastupiti u četvrtak, 20. jula, prve festivalske večeri, dok će se "Freemasons" na binu "Demofesta" popeti u petak, 21. jula.