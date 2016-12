"Galija" proslavila 40 godina

BEOGRAD - Rok grupa "Galija" proslavila je sinoć u Hali sportova 40 godina postojanja, podsjetivši publiku na hitove koji su obilježili njihovu dugu i bogatu karijeru.

Nakon predgrupe "Vreme čuda", "Galija" je zasvirala "Mesto pored prozora" i bez mnogo interakcije sa publikom nastavili su da nižu hitove, na svom prvom koncertu u Hali sportova.

"Noć", "Da me nisi", "Kada me pogledaš", "Na tvojim usnama", pa preko "Zonine pesme" koju su radili za film "Zona Zamfirova", do "Plava lepa i pametna" i "Ti možeš sve".

Pjevač niškog sastava "Kerber" Goran Šepa-Gale pridružio im se i prvi put su Nenad Milosavljević i on izveli na sceni pjesmu "Sloboda" sa albuma "Korak do slobode", koji su snimili 1989. godine.

"Galija" je ugostila i svoje nekadašnje članove klavijaturistu Sašu Loknera (Bajaga i Instruktori) i gitaristu Sašu Ranđelovića (Neverne bebe).

Poslije 18 godina ponovo su zasvirali zajedno i podsjetili publiku na pjesmu sa početka "Galijine" plovidbe - "Decimen", kao i na numeru "Put".

Milosavljević je sam sa posjetiocima otpjevao "Da li si spavala", pjesme "Kotor" i "Možda sam lud" podigle su sve sa tribina u Hali sportova, "Trube" pjevao je hor fanova, a uz "Digni ruke" svi su bili na nogama.

Uslijedila je balada "Još uvek sanjam" uz predstavljanje članova benda.

"Ovih 40 godina smo prošli i "još uvek sanjam…"", rekao je Milosavljević i nastavio hit kojim je i završen dvočasovni zvanični dio koncerta uz dug i gromoglasan aplauz.