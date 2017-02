Nakon duže pauze legendarni rokenrol pjevač Goran Bare objavio je novi singl i spot za pjesmu "Osvijesti me".

Ovo je njegova prva autorska pjesma od albuma "Teške boje" iz 2012. godine. Pjesma je prvi put predstavljena još prošle godine na koncertu u Tvornici kulture, a spot je režirao Dinko Pasini.

Svi elementi zbog kojih Bare i njegova muzika predstavljaju vrhunac domaćeg rocka prisutni su i u "Osvijesti me": izuzetna svirka u punom rockerskom intenzitetu i žestini, u kombinaciji s Baretovim ličnim, grčevitim riječima i neuporedivom, hipnotizirajućom interpretacijom, čine jednu od najsnažnijih i najupečatljivijih kombinaciji.

Baretov bend čine Dan Divjak na klavijaturama, Kruno Domaćinović na električnoj gitari, Alen Tibljaš na bubnjevima, Mario Rašić na bas gitari te Davor Rodik, čija izuzetno upečatljiva pedal steel gitara donosi posebnu dimenziju fenomenalnom zvuku sastava.

Komentari fanova na novi singl su više nego pozitivni, a u nastavku je dio pjesme...

"Dan je bio prekrasan, ja bolno tjeskoban,

Noći premračne, dani preblještavi,

Svi ti prejaki kontrasti košmar su stvorili,

Osvijesti me da se ponovno nađem,

Osvijesti me u kaosu da se snađem,

Osvijesti me da me grije ljubavi plamen,

Osvijesti me da budem glas njen."