Gorillaz objavili četiri nove pjesme i najavili album

Poslije šest godina tišine, grupa Gorillaz je najavila novi album, objavila četiri nove pjesme i oduševila obožavaoce širom svijeta.

"Humanz" će biti naziv petog studijskog albuma ove super-grupe, kojim zvanično počinje njihova četvrta konceptualna faza nazvana "We Are Still Humanz".

Animirani bend, koji su formirali bivši lider benda Blur Dejmon Albarn i strip crtač Džejmi Hjulet, najavljuje povratak još od 2014, tri godine nakon što je objavljen "The Fall", album u potpunosti snimljen na Albarnovom iPad-u.

To je sasvim karakteristično za Gorillaz, grupu poznatu po inovativnoj eksperimentalnoj mješavini hip-hopa, pop-roka, alternativnog roka, trip-hopa, elektronike, gospela, fanka, poezije...

Albarnova ekipa objavila je seriju slika na Instagramu, čime je najavila ime i datum objavljivanja novog albuma, kao i misteriozne slike sa mogućim saradnicima, među kojima su Bendžamin Klementajn, Mejvis Stejpls, De La Soul, Pusha T, Dženi Bet iz Savages, DRAM, Popcaan, Grejs Džouns, Entoni Hamilton i drugi.

Objavljena su i dva spota, a najavljen je i tajni koncert za petak u Londonu.

Nove pjesme su " Saturnz Barz" (Popcaan), "Andromeda" (DRAM), "We Got The Power" (Dženi Bet), "Ascension" (Vins Stejpls).

"Humanz" priča se nastavlja tamo gdje je zastala "Escape To The Plastic Beach" u trećoj konceptualnoj fazi benda.

Dvodimenzionalni likovi Merdok, Rasel i Nudl, pobjegli su iz propasti "Plastic Beach" i sada su u bezbjednom civilizovanom okruženju - barem na prvi pogled.

"Jednostavno rečeno, u procesu smo tranzicije. Pretvaramo se u nešto drugo", kaže Albarn.

"Album je izronio iz te mračne fantazije. Samo zamislite najčudniju, najnepredvidljiviju stvar koja menja sve na svijetu. Kako biste se osjetili? Da li biste se napili? Da li biste ostali kod kuće i samo gledali TV? Da li biste razgovarali s drugim ljudima?"

Jedno je sigurno - "Humanz" označava novo poglavlje za bend, nakon glasina da su se Albarn i Hjulet posvađali, ali bivši frontmen benda Blur očigledno nastavlja dalje.

Štaviše, u pjesmi "We Got The Power" prateće vokale peva Noel Galager, što je interesantan izbor, ako imamo u vidu dugogodišnje rivalstvo između grupa Blur i Oasis.

"On je fantastičan u studiju i lijepo je kad vidite nekoga ko dobro radi svoj posao", rekao je Albarn.

Pjesme su snimane u Londonu, Parizu, Njujorku, Čikagu i Jamajci, a uskoro će biti objavljena deluks verzija albuma sa 19 pjesama i super deluks vinil boks set sa alternativnim verzijama.

Pjesme koje će biti na novom albumu:

Ascension feat. Vince Staples

Strobelite feat. Peven Everett

Saturnz Barz feat. Popcaan

Momentz feat. De La Soul

Submission feat. Danny Brown and Kelela

Charger feat. Grace Jones

Andromeda feat. DRAM

Busted and Blue

Carnival feat. Anthony Hamilton

Let Me Out feat. Mavis Staples and Pusha T

Sex Murder Party feat. Jamie Principle and Zebra Katz

She's My Collar feat. Kali Uchis

Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

We Got The Power feat. Jehnny Beth

Bonus pjesme:

The Apprentice feat. Rag'n' Bone Man, Zebra Katz, and RAY BLK

Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz, and Imani Vonshà

Ticker Tape feat. Carly Simon and Kali Uchis

Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes