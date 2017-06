Guns N' Roses spremaju novi album

Bend Guns N' Roses se ponovo okupio prošle godine poslije dvije decenije duge pauze i to sa originalnim članovima Slešom i Dafom Mekejgenom.

Prema riječima gitariste Ričarda Fortusa, bend planira novi album.

Rok grupa je ponovo na okupu, a novi album nisu objavili još od albuma "Chinese Democracy" 2008. godine. Sada je Fortus, koji je član benda od 2002. godine, pričao o planovima i rekao da je ideja o novom albumu previše dobra da mora da bude realizovana.

"Mi još uvijek ne snimamo ništa, time mislim na snimanje albuma u studiju. Inače snimamo mnogo toga, ali to su samo ideje. Nismo ušli u studio i počeli da snimamo album. Previše je dobro da se ne bi desilo da snimimo album, po mom mišljenju. Ovaj bend je zaista u snazi sada. Ja se nadam, a nekako i svi računamo na to, da će se to snimanje desiti", rekao je gitarista.

On je iskoristio priliku i da pohvali pisanje tekstova legendarnog Aksla Rouza. Njega je zadivila sposobnost da Aksl od različitih dijelova pjesama sastavi nešto u cjelinu i da to zvuči magično. To je nešto što nikada nije vidio među muzičarima.

Bend očekuju dva nastupa ovoga mjeseca u Londonu.

