Ina Hamzić: Muzika je moj jedini i istinski poziv

Ina Hamzić, pjevačica iz Sarajeva, objavila je svoju prvu pjesmu "Sve", čiji je i autor, a riječ je o modernoj baladi koja propituje univerzalnost ljubavnih odnosa.

Već na prvo slušanje pjesme "Sve" postaje jasno da su kvalitetna melodija, tekst i sve ono što dobra pjesma mora da ima, standardi koji moraju biti na najvišem nivou. Produkciju potpisuje Marin Meštrović i studio "Amadeus Production Art Center", dok su aranžman radili muzičari Vernes Ljuštaku i Kenan Imamović.

Pored toga što ima izvanredan glas, Ina je tumačila i glavnu ulogu Sali Bouls u čuvenom brodvejskom mjuziklu "Cabaret", u režiji Jasmina Durakovića, koji je svoju premijeru doživio nedavno u Narodnom pozorištu Sarajevo. A do sada je imala priliku dijeliti scenu s velikim zvijezdama poput Nine Badrić i Dine Merlina, kojem je pjevala prateće vokale na posljednjem koncertu na "Koševu". O novom singlu, pozorišnoj ulozi i planovima za budućnost ova mlada pjevačica govorila je za "Nezavisne".

NN: Da li Vašu pjesmu "Sve" možemo svrstati negdje. Da li je to rnb, pop ili neki drugi muzički pravac?

HAMZIĆ: Ja bih rekla da je to pop, jedan tipični pop, ali sigurno da u pjevačkom smislu ima rnb ukrasa. Možda nešto što je približno Aleksandri Kovač i Maji Sar, a to je sve taj neki balkanski rnb zvuk.

NN: Lijepo je čuti novi glas na našoj sceni i vidjeti novo lijepo lice. U pjesmi "Sve" čini se da ste dali baš sve od sebe. Ko je sve pomogao u ostvarenju same pjesme i izvanrednog spota?

HAMZIĆ: Smatram da nijedan projekat ne može nastati ako nema pozitivne energije među cijelom ekipom i ako tim sam po sebi nije kreativan. Meni se posrećilo da u prvoj pjesmi imam sjajan tim. Surađivala sam s Arnejom Misirlićem, inače poznatim fotografom iz Sarajeva, koji se u posljednje vrijeme okušao i u snimanju spota, što mu, prema svemu sudeći, odlično ide. Pored njega, tu je i Milan Senić, dizajner, inače moj dugogodišnji prijatelj, koji je ovog puta odlučio biti art direktor cijelog spota. Sve vrijeme je davao kreativne ideje i dogovarao modele koji su poznati našoj javnosti. Sigurna sam da bez njih dvojice ništa ne bi bilo onako kako izgleda.

NN: Poznato je da volite pozorište, odnosno umjetnost, prije svega, a tumačili ste i glavnu ulogu u mjuziklu "Cabare", ta uloga sama po sebi nije nimalo laka, zar ne?

HAMZIĆ: Moram priznati da nije nimalo. Ali sa druge strane, uloga Sali Bouls iz čuvenog mjuzikla "Cabare", koju je tumačila Lajza Mineli sedamdesetih godina, meni je toliko legla. Ja nisam glumica po profesiji te imam parcijalno znanje iz glume, ali je uloga toliko slična mom karakteru pa sam je nekako sama po sebi prirodno odglumila. Dobila sam sjajne kritike, vjerovatno zbog toga što se poistovjećujem s tim likom te me taj osjećaj sam nosi na sceni.

NN: Nije lako snimiti pjesmu, nije lako snimiti ni album, imate veoma mnogo ambicioznih planova. Da li se neki odnose na bližu budućnost, u vidu novog CDa ili nečeg sličnog?

HAMZIĆ: Još mi je rano govoriti o tome. Tek sam izdala prvu pjesmu, ali moram priznati da mi je to želja u konačnici. Mada, kod nas se i ne isplati raditi album, sve ukupno to je finansijski skup projekat i u biti nema diskografskih kuća koje bi stale iza tebe. Na kraju krajeva, ko će kupiti taj album kada se danas muzika može besplatno skidati. Da li je to uzaludno potrošen novac ili ne, vidjećemo. Ali naravno, kada bih objavila niz pjesama, voljela bih sve to staviti u kompilaciju, što da ne.

NN: Nastupate u mnogim Sarajevskim klubovima i volite džez, da li ga pjevate?

HAMZIĆ: Džez je moja jedina ljubav i njega privatno slušam. Nemam još hrabrosti da stanem za mikrofon i otpjevam neku džez notu, ali radim na tome. Muzika je usavršavanje kroz cijeli život, tako da što da ne. Nekad se u budućnosti vidim na nekom minidžez koncertu.

A kada pjevam u Sarajevu sa svojim bendom "Open Mind Group", mi prvenstveno napravimo odličnu zabavu. I to je ono što nas stavlja na jednu stranu za razliku od drugih bendova i zaista uživamo na sceni. Sviramo sve svjetske hitove, a u našim svirkama uživaju posebno stranci.

NN: Studirate istoriju umjetnosti i komparativnu književnost, a bavite se muzikom, kako to sve spajate?

HAMZIĆ: Pa tako što je historija umjetnosti studij koji najbolje daje opće znanje iz umjetnosti. Mi smo se kroz naš studij dotakli i muzike, filma, glume i književnosti, a naravno, i slikarstva. Uvijek volim reći kako o svim umjetnostima znam ponešto, ali bih voljela da o muzici znam sve. A u konačnici sam se odlučila za muziku, jer je muzika nešto što me prati odmalena. Oduvijek sam znala da ću biti pjevačica i uvijek sam se izdvajala po glasu od druge djece. Tako da je sve to nešto što me prati cijeli život, a evo, došle su i godine da stavim sve na stranu i posvetim svoj život muzičkoj karijeri.

NN: Koncert Dine Merlina na "Koševu". Vi ste izašli na tu scenu i pjevali pred 70.000 ljudi, šta Vam je u tom trenutku prošlo kroz glavu?

HAMZIĆ: Kada sam izašla na binu, sjećam se da je bio potpuni mrak, ali je publika mobitelima i upaljačima osvijetlila noć. Bilo je zaista prekasno i to je zaista jedno od onih iskustava u životu koja su prekretnica, kada tačno znate da će vas ta noć odrediti. Mene je odredila u smislu da više neću gubiti vrijeme ni na izložbe niti na neke poslove u kojima se ne vidim. Tu noć sam odlučila da će muzika biti moj jedini i istinski poziv. I u tom smislu me je Dino Merlin zaista inspirisao. Imala sam veliku tremu, inače sam tremaroš po prirodi te mi je prvih pola sata koncerta prošlo u bunilu, ali sam se kasnije opustila i uživala do kraja.