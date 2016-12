Jasna Gospić za "Nezavisne": Muzika je moja velika ljubav i ta ljubav nema kraj

Sve počinje prvim korakom, a koliko će ih biti, to ne znamo. Nikada nisam razmišljala koliko će trajati moja muzička karijera. Nikada nisam ništa forsirala, nisam pretjerano ambiciozna, niti sam od onih koji se guraju. Uvijek me je vodila samo lijepa i kvalitetna muzika. Muzika je moja velika ljubav i ta ljubav nema kraj. Sretna sam da sam prisutna na muzičkoj sceni toliko dugo, to je veliki uspjeh, rekla je Jasna Gospić u razgovoru za "Nezavisne novine" povodom proslave 40 godina uspješne karijere i najave CD-a koji radi u duetu s kolegama sa scene.

NN: Tokom 40 godina rada na estradi sigurni smo da je bilo i uspona i padova. Koji su Vam trenuci bili najdraži, a koji najteži?

Gospić: O tome šta je bilo najljepše ili najteže obično postajemo svjesni tek kada to prođe. S ove vremenske distance bih rekla da je najljepši period bio kada sam bila član grupe "Ambasadori". Članovi grupe su brinuli o svemu, a ja sam samo pjevala i živjela svoju mladost i popularnost. Nisam bila previše svjesna šta mi se događa, bila sam premlada za velike misli. Mladost je površna, zato i jeste lijepa. Najteže je bilo kada smo svi bili nasilno zaustavljeni, obezvrijeđeni i poniženi ratom, koji nam se, nažalost, desio. Nestale su i prošlost i sadašnjost, a budućnost je bila maglovit pojam.

NN: Na šta ste najviše ponosni kada se osvrnete unatrag?

Gospić: Ponosna sam na činjenicu da toliko dugo trajem kao pjevač, na činjenicu da su moje kolege i moji prijatelji, da smo se uvijek respektovali pa i voljeli, da nema ničega u mojoj prošlosti čega bih se danas stidjela. Ponosna sam da sam ostala dosljedna samoj sebi, mom muzičkom stilu i pravcu i da nikada nisam podlijegala trendovima. Kakva sam bila na početku, takva sam i danas.

NN: Jubilej obilježavate CD-om na kojem radite duete s mnogim kolegama. Možete li nam reći o kome se sve radi i kako ste došli na ideju da snimite ovako nešto?

Gospić: Ideja o CD-u sa duetima je došla vrlo spontano. Pošto sam već snimila nekoliko fantastičnih dueta, odlučila sam da ih snimim još i time zaokružim CD i ovu lijepu priču. Vrlo je teško realizovati tako zahtjevan CD, jer sve moje kolege s kojima sam snimila duet su velike i prezauzete zvijezde. Uskladiti njihove obaveze, vrijeme i mjesta je veoma, veoma teško. Ipak, svi su se odazvali i vrlo rado uzeli učešće u ovom za mene važnom i prelijepom projektu. Sa mnom pjevaju Mustafa Šantić, Tifa, Željko Samardžić, Halid Bešlić, Frano Lasić, Duško Kuliš, Goran Karan i Sergej Ćetković. Na CD-u će se naći i dva dueta koja imam sa Davorinom Popovićem i Kemalom Montenom kao znak sjećanja na naša dva draga prijatelja koji više nisu s nama, a ostavili su neizbrisiv trag, kako na sceni, tako i u našim srcima.

NN: Od najavljenih dueta, s kim je bio najveći izazov raditi?

Gospić: Svi dueti su za mene bili izazov, jer svi koji sa mnom pjevaju su stilski veoma različiti. Svako od njih je izvanredan pjevač, dokazan i potvrđen na svaki način. Veliko je umijeće povezati dva različita pjevača u jednoj pjesmi. Svaka pjesma je za mene bila izazov, svaki "susret" u pjesmi veliko uzbuđenje. Dueti su prekrasni, nijedan ne bih mogla da izdvojim. Dozvoliću sebi malo neskromnosti i reći da su sve pjesme prekrasne.

NN: Možete li nam reći koja je osnovna tematika pjesama koje će se naći na CD-u?

Gospić: Ja i moje kolege pjevamo o ljubavi. Ljubav je neiscrpan izvor inspiracije, ali pjevali smo tekstove koji govore o stvarnoj ljubavi, ljubavi koja se živi, koja često boli, neostvarenoj ili nemogućoj, ljubavi koja živi u nama i u nama ostaje ili nestaje.

NN: Da li planirate koncerte nakon izdavanja ovog CD-a?

Gospić: Održaću koncerte u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu. Naravno, počeću u Sarajevu, mom rodnom gradu, gdje je sve i počelo. Koncert je zakazan u aprilu u Domu mladih. Uz sve moje goste, mislim da će to biti za pamćenje. Nadam se da ću imati sreće i da ću uspjeti realizovati ovaj nimalo lagan posao. Ne vidim razloga da tako ne bude, jako se radujem i vjerujem u sebe i moje prijatelje, saradnike i kolege.

NN: Nekoliko pjesama na najavljenom CD-u je pisao mladi umjetnik Dženan Jahić. Možete li nam reći kako je došlo do ove saradnje?

Gospić: Dženan Jahić je za mene otkrovenje. Beskrajno talentovan, prepun pozitivne energije i na mene utiče u svakom pozitivnom smislu. Čula sam pjesmu koju je komponovao za Halida Bešlića i poželjela da upoznam tog mladog čovjeka, koji je napisao jednu od najljepših Halidovih pjesama "Kad si disala za mene". Ubrzo smo se sreli, bila je to sudbina. Odmah smo dogovorili saradnju i Dženan i ja imamo već tri zajedničke pjesme- "Boja maline" i dva dueta, jedan s Halidom Bešlićem "Samo jednom" i Franom Lasićem "Samo jedna noć". Interesantno je da su riječi "samo jednom" česte u našim pjesmama, ali, na sreću, naša saradnja će sigurno dugo trajati i već smo vrlo uspješno dokazali da ništa nije i neće biti samo jednom. Dženanu želim puno uspjeha u njegovoj karijeri. Mislim da zaslužuje podršku svih nas, jer je jedinstven i drugačiji od svih, a to je uslov za uspjeh. On ga sasvim ispunjava. Dženan i ja sigurno nastavljamo dalje.

NN: Jednu od pjesama na ovom albumu Vam je poklonio Sergej Ćetković. Možete li nam reći nešto više o toj numeri?

Gospić: Takav gest Sergeja Ćetkovića me je duboko dirnuo. Nikada nećemo postati imuni na ljubaznost, poštovanje i dobrotu. Sergeja izuzetno cijenim, volim njegove pjesme, način na koji pjeva, kao i na stil kojim se predstavlja i s kojim je postigao veliki uspjeh i popularnost. Najviše me dirnuo način na koji me Sergej vidi i doživljava, jer iz toga je proizašao i njegov divan gest. Kažu da je ljepota u oku posmatrača i ja sam shvatila da me Sergej vidi tako, poklonio mi je pjesmu koju ćemo zajedno pjevati. Veoma sam dirnuta i zahvalna na ukazanoj ljubaznosti.

Moram reći da mi je i Dženan Jahić poklonio dvije pjesme. To je divan osjećaj, kada vas ljudi tako vide, a ja sam im beskrajno zahvalna.

NN: Da li je u planu snimanje video-spotova za neke od ovih numera?

Gospić: Svaki duet mora imati spot. Nemoguće je planirati zajednička gostovanja, jer sve moje kolege imaju jako puno obaveza. Već sam uradila pet spotova, a nedostaju još tri. Uskoro će i oni biti ekranizovani.