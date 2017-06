Jedan od najboljih albuma svih vremena slavi 50. rođendan

Kultni album legendarnih Bitlsa "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" napunio je 50 godina što se u Liverpulu obilježava festivalom koji će trajati do 16. juna.

Album objavljen 26. maja 1967. u Britaniji a 2. juna iste godine u SAD bio je prekretnica u karijeri liverpulske četvorke i označio je kraj velikih turneja i posvećivanje studijskoj muzici.

Mnogi kritičari ga smatraju najboljim ostvarenjem Bitlsa, s eksperimentalnom psihodeličnom muzikom u kojoj se mogu vidjeti uticaji mnogih žanrova pa po prvi put i indijske muzike.

Na festivalu u Liverpulu će 13 pjesama sa albuma biti predstavljeno radovima 13 umjetnika iz Britanije, SAD, Francuske, Indije i Australije u obliku pozorišta, lutkarskog pozorišta, plesa, javnih performansa, filmova, muzike i vatrometa, prenio je AP.

Poruke podrške su poslali i nekadašnji članovi benda basista i pjevač Pol Makartni i bubnjar Ringo Star. Oni su jedini i dalje živi Bitlsi pošto je pejvač i gitarista Džon Lenon ubijen u Njujorku 1980. godine, a gitarista Džordž Harison je 2001. godine preminuo od bolesti.

Proslave su počele velikim vatrometom inspirisanim klasikom "Lucy In he Sky With Diamonds" a tokom festivala će pored ostalog biti održavani koncerti indijske muzike koja je imala veliki uticaj na Harisona, emitovan film inspirisan pjesmom "A Day In the Life" čija radnja se odvija duž rute gradskog autobusa i šetnja ulicama koja će početi pejsmom "Lovely Rita", a grad je preplavljen muralima i bilbordima koji asociraju na Bitlse i Narednika Pepera.

Poseban osvrt će kroz pesmu "With a Little Help From My Friends" biti dat i na menadžera Bitlsa Brajana Epštajna čija je iznenadna smrt u avgustu 1967. godine bila veliki udarac za bend.

Koliko je Liverpul ponosan na Bitlse govori i to što u gradu postoji muzej benda, tematski hotel, autobuska turistička tura "Medžikal misteri tur" (Magical Mystery Tour), a gradski aerodrom nosi ime Džona Lenona. Prema riječima kulturnih radnika u gradu, rasprave oko omiljenog Bitlsa ne zaostaju za raspravama izmedju navijača gradskih fudbalskih rivala Liverpula i Evertona.

Bitlsi su se raspali 1970. godine sa izdatih 12 studijskih albuma, a posljednji je imao simboličan naziv "Let It Be". Svi članovi benda su poslije razlaza nastavili muzičke karijere.