Jovan Matić, frontmen "Del Arno Banda": Nema nam spasa ako ne počnemo da se uvažavamo

Poznati rege sastav "Del Arno Band", koji će u petak uveče nastupiti na "OK festu" na Tjentištu, najavljuje da će ovom prilikom napraviti presjek karijere duge tri decenije, te publici predstaviti pjesme koje su obilježile njihov rad.

U razgovoru za "Nezavisne" frontmen "Del Arno Banda" Jovan Matić govori o predstojećem koncertu, karijeri te najavljenim singlovima.

NN: Jeste li spremni za nastup na "OK festu"?

MATIĆ: Izuzetno smo zahvalni na pozivu da budemo deo priče koja ima sve sastojke onoga što lično volim kod muzičkih okupljanja: fantastičan ambijent na istorijskom mestu usred regiona, odličan program i energiju koja obećava. Stoga se DAB spremio na adekvatan način. Biće tu skoro sve najvažnije što smo radili, kao neka vrsta izloga naše muzike, i verujem da će to biti novi početak iza kojeg će uslediti brojna druženja s ljudima u BiH.

NN: Koliki je značaj "OK festa" za region u smislu povezivanja muzičara?

MATIĆ: "OK fest" se izdvaja po pažljivo izgrađenom programu. Malo koji festival može da se podiči ovakvim ambijentom. Doduše, drugi imaju svoje adute, "Exit" tvrđavu, "Nisville" kao najveće sastajalište džeza isto na prelepoj tvrđavi, ali "OK fest" je u prašumi, autentičnoj poslednjoj evropskoj prašumi, što mu daje tu natural mystic auru, koja je sasvim neponovljiva.

Nekako simbolički, zbog mesta na kome se održava, gotovo pa u sredistu nekadašnje nam zajedničke države, festival ima mogućnost da regionalno deluje i upućuje nas na jednostavnu formulu za bolje sutra. Dođeš tamo gde ti priroda jasno da do znanja koliko si mali i bespomoćan i tu shvatiš da ti je jedini način da opstaneš da sarađuješ sa svojim komšijama. U tom smislu "OK fest" može da odigra važnu ulogu na pomirenju i povezivanju ljudi jer nam zaista nema spasa ako ne počnemo jedni druge da poštujemo i uvažavamo.

NN: Vi ste na muzičkoj sceni 30 godina. Možete li nam reći da li ste očekivali da će "Del Arno Band" trajati toliko dugo?

MATIĆ: Nikako nisam očekivao bilo šta, jednostavno smo počeli tada sa željom da sviramo dobar rege i mic po mic prođoše sve ove godine. Nekako nismo ih ni brojali, samo smo pokušavali, koliko smo mogli, da svoje poruke doturimo do što većeg broja ljudi. Verovao sam da je svima njima potrebna uteha i ohrabrenje koje rege donosi.

NN: Mnogi vas nazivaju pionirima rege zvuka. Recite nam kako je to bilo na početku, a kako to izgleda danas.

MATIĆ: Na početku imali smo teškoća da nagovorimo muzičare da sviraju ovaj pravac. Mnogi su verovali tada da "crnu" muziku belci ne mogu s uspehom da sviraju, drugi su pak bili ubeđeni da na srpskom jeziku ne može to dobro da zvuči, autentično i uglavnom bilo je dosta podozrenja, ali eto, mi smo bili uporni i uspelo nam je. Osnovna ideja je bila, pošto sam žanr nije bio ustoličen na ovim prostorima, da mi moramo da sviramo toliko dobro da ne bude više važno sviramo li rege, fank ili rok.

NN: Kako je to bilo biti rege bend u bivšoj Jugoslaviji, a kako to danas izgleda, šta vam zapravo najviše nedostaje iz onog vremena, a šta biste rado zaboravili?

MATIĆ: Bivšu Jugoslaviju kao bend smo jedva stigli da upoznamo. Dok smo mi kao grupa došli do faze da snimamo i objavljujemo prvi album, već su velike izdavačke kuće odustale od novih bendova (valjda su znali šta se sprema) pa smo se okrenuli nezavisnim malim kućama. I tako mali uspeli smo da sa prvim albumom dopremo do svih republika od Ljubljane do Skoplja. Odjek je bio sasvim dobar, Slovenci su nam zakazali turneju pet koncerata u pet gradova na jesen 1991, Zagreb nas je zvao na samostalne koncerte pa potom na "Kontraviziju" festival, tamo smo dobili pozive za mnoštvo gradova, sve je bilo planirano u nastavku Slovenije, dakle na jesen 1991. Međutim, svi znate šta se desilo na leto 1991, tako da se svi ovi zakazani, željeni i zamišljeni koncerti nisu nikada desili, a mi smo bili osuđeni na izolaciju, pa smo se okrenuli Srbiji. Nismo baš mogli da utičemo na tok događaja, to je jasno. Ali smo glasno govorili u ime razuma, razumevanja, empatije i verujem da je svako ko je želeo to mogao da čuje. Iz tog vremena mi najviše nedostaje taj izuzetno moćan osećaj spokoja, mira i radosti kojeg pamtim, a sve ružno, ružno nije dovoljno jaka reč, sve odvratno i neljudsko što se desilo bih najradije zaboravio, ali neću zbog naše dece kako bih stalno upućivao da to nikada ne ponove i padnu u zamku mržnje.

NN: Vi ste poznati kao bend koji širi dobre vibracije i šalje poruke ljubavi. Koliko nam je danas potreban takav zvuk?

MATIĆ: U tom smislu upravo u eri koja najviše propagira odusustvo morala, degradaciju svih ljudskih vrednosti, odsustvo kičme, kada nas dehumanizuju više nego devedesetih i ponovo guraju u šablone mržnje i netrpeljivosti, mislim da je ovakva poruka i muzika potrebnija nego ikada svima nama na Balkanu. Neumorno ću govoriti koliko je važno da razvijemo empatiju prema našim komšijama, dobre odnose koji ne podrazumevaju nužno ljubav, ali svakako poštovanje, poznavanje, razumevanje i međusobnu pomoć. Ko se interesuje svakako će primetiti da svi narodi koji žive na ovim prostorima sebe vide kao gostoljubive, tople, susretljive prema strancima, uzgred svi imamo najlepše žene, moralno besprekorne. Međutim, nekako ne uspevamo da sve te dobre osobine koje prepoznajemo kod sebe primenimo na neposredne komšije sakojima smo (uvek naravno njihovom krivicom) u večitom nesporazumu sukobu. Na ovome treba da radimo, treba ovo da ispravimo kako bi naša deca bila srećnija. Zato nam je potreban zvuk koji afirmiše pozitivan pristup, energiju koja je prijateljska bez predrasuda, ljudska i ispunjena istinskom iskrenom emocijom.

NN: Šta je najteži izazov s kojim se "Del Arno Band" suočio tokom 30 godina rada?

MATIĆ: Bez sumnje činjenica da smo dobili kao zadatak da širimo poruke ljubavi, empatije, razumevanja i pozitivne energije u vremenu koje su obeležili ratovi, stradanja i moralna posrnuća.

NN: Da li je u planu objava nekog novog singla ili albuma?

MATIĆ: "Del Arno Band" je 2016. godinu, u kojoj je obeležio 30 godina rada, završio objavljivanjem boks seta sabranih dela "Igraj dok te ne sruši 30 godina", koji sadrži pet CD izdanja. Pre toga je objavljen spot za pesmu "Ljut sam", koji najavljuje dugo očekivani novi album, čiji je izlazak više puta odlagan. Poslednje informacije govore u tome da će ga konačno biti na jesen. Mi, međutim, ne čekamo. Obećao sam da ćemo biti aktivniji i to smo i uradili. Na proleće smo snimili duet s Hornsmanom Coyoteom "Još uvek ima nade". Ta saradnja višestruko je važna. Na jesen ulazimo u studio i snimaćemo s pevačkom grupom "Jendje". Četiri singla su gotova i spremna za objavljivanje, a početkom naredne godine kreće rad na novom albumu. Dakle, biće posla.

NN: Gdje pronalazite inspiraciju za svoje pjesme?

MATIĆ: Svuda oko sebe, kao i svaki hroničar.

Premijera na Tjentištu

MATIĆ: Zbog svega što sam već govorio o "OK festu" mogu da objavim da smo Nemanja i ja odlučili da svečana premijera uživo pesme "Još uvek ima nade" bude upravo na Tjentištu.

Simbolički ne može biti bolje mesto za to. Nemanja prvi put na maternjem jeziku i nikada jasnije dosada i ja zajedno svima nudimo na poklon ljubav, veru, razumevanje i empatiju, želju da dobro nadvlada svako zlo i da jednako ogreje srca svih s kojima delimo nebo, sunce i zemlju koja nas nosi na ovim prostorima.

Naš odgovor na zlo koje nas stalno zavađa i razdvaja je pesma "Još uvek ima nade", prvi značajni autorski rege rad Coyotea na maternjem jeziku, prvi duet sa bendom preko kojeg je zakoračio u svet muzike, prvi u nizu pesama i saradnje koje će, sasvim je izvesno, uslediti. Ne gubite nadu. Svi zajedno jedna ljubav!