Kastel Rock Fest 2017: Tri dana najboljeg rok zvuka

Za 12. "Kastel Rock Fest 2017", koji na tvrđavi Kastel u Banjaluci počinje sutra uveče, obavljaju se posljednje pripreme, a tokom njegovog trajanja gradom na Vrbasu odjekivaće zvuk najboljih regionalnih rok izvođača.

Prema riječima Nenada Maleševića, jednog od organizatora, ovo je prvi put da ovaj festival traje tri dana, umjesto dosadašnjih dva, te da su se oni kao organizatori potrudili da učine sve kako bi obezbijedili kvalitetne izvođače.

"Imamo zaista širok spektar izvođača koji spadaju u tu neku našu ciljnu grupu pop-rok i rok zvuka. Tako posjetioce već prvo veče očekuje Toni Cetinski, Kiki Lesendrić i 'Piloti' i grupa 'Vatra'", kazao je Malešević.

Napomenuo je da zvijezde koje čine lajnap festivala zahtijevaju i vrhunsku opremu i produkciju, kao i da su se potrudili da kao organizatori ispoštuju njihove zahtjeve, ali i da publici obezbijede maksimalno kvalitetan vizuelni i audio ugođaj, za koji je zadužena kompanija "Studio Berar" iz Novog Sada.

"Drugi dan festivala nastupaju 'Bajaga i Instruktori', 'Urban & 4', 'Let 3' uz domaćine 'Tupas mene'. Treći dan rok slavlje na Kastelu će nastaviti 'Parni valjak', 'Neverne bebe', te 'Rock simfonija'", kazao je Malešević.

Dodao je da se i danas sjeća prvog "Kastel Rock Festa" kada su, takođe, nastupili dobri bendovi.

"To je sada mnogo skuplji i zahtjevniji projekat i smatramo da zaslužuje da traje tri dana. Plan za ovu godinu je bio da to bude regionalni festival, a već sljedeću godinu da to bude internacionalni festival. Sada smo u intenzivnim pregovorima sa nekim svjetskim zvijezdama koje bi mogle da budu gosti festivala naredne godine", istakao je on.

Jednodnevna festivalska ulaznica košta 20 KM, a trodnevna 50 KM.

Organizatori 12. "Kastel Rock Festa" su kompanija "Frutela group" i Hard Rock Radio Banjaluka, a Malešević je dodao da zahvaljujući dosadašnjim pozitivnim iskustvima "Frutela" nastavlja saradnju s organizatorima ovog festivala.