Kiesza objavila novi singl (VIDEO)

Pjevala je sa Duran Duran, Joey Bada$$ i Jack U a posljednje što smo čuli je bila pjesma Give It To The Moment feat. Djemba Djemba.

U prvoj sedmici 2017. godine pojavio se singl Dearly Beloved koji ujedno najavljuje novi album planiran za objavljivanje kasnije tokom godine.

Pjesma je urađena sa dugogodišnjim saradnikom Killersa, Madonne, New Order, Take That, Scissor Sisters i Pet Shop Boysa, između ostalih, Stuartom Priceom. Ukoliko vam ime i prezime ne znači ništa onda možda pomognu umjetnička imena koje je koristio proteklih dvadeset i više godina: Les Rythmes Digitales, Zoot Woman, Thin White Duke, Paper Faces, Man With Guitar, Jacques Lu Cont...

(NN/radiosarajevo.ba)