Ko su stvarne ličnosti iz hitova Džonija Štulića?

Branimir Džoni Štulić, jedna od najvećih rok ikona ovih prostora, danas slavi 64. rođendan. Ili ga se samo sjetio, jer svi oni koji su odrasli na njegovim pjesmama znaju da su stvari poput rođendana za njega trivijalnosti.

U svakom slučaju, Štulić se odavno povukao iz javnosti, s medijima rijetko komunicira, a tek povremeno na You Tube postavi neki svoj novi rad ili obradu svoje vlastite ili tuđe pesme.

Štulića mnogi opisuju kao najvećeg rok poetu ovih prostora ikada, a šta je rok poeta ili bilo koji drugi pesnik bez svojih izvora inspiracije. Ko su žene i muškarci o kojima je Džoni pisao i pjevao?

Gracija

Jedno od najpoznatijih ženskih imena u pjesmama Džonija Štulića svakako je Gracija. U knjizi "Fantom slobode" Hrvoja Horvata otkriveno je da je Gracija Pedić bila djevojka u koju se Štulić zaljubio za vrijeme ljetovanja na ostrvu Silbi, gdje je često boravio. Ubrzo nakon susreta sa fatalnom Gracijom, Štulić je ostavio tadašnju djevojku Branku Bakarić i Graciji posvetio jednu od svojih najboljih i najpoznatijih pjesama.



"Sjećam se tog letovanja na Silbi, a sjećam se i Gracije. Štulić je te večeri samo došao do mene i počeo da svira jednu strašnu, strašnu stvar. Za jedan dan napravio je dvije pesme koje su se kasnije našle na albumu 'Sunčana strana ulice'", rekao je scenograf Dalibor Laginja u dokumentarnom filmu "Kad Miki kaže da se boji".

Marina

U knjizi "Fantom slobode" stoji da je Marina, kojoj je Štulić posvetio istoimenu pjesmu, bila studentkinja istorije umjetnosti iz Istre. Danas se, navodno, bavi grnčarstvom. Nije se pojavila ni u filmu, niti je autorima knjiga svjedočila o Azri i Štuliću.

Suzy F

Suzi F je još jedna Štulićeva ljubav sa Silbe. U to doba, Silba je bila "savršeno okruženje za duhovni razvoj mladeži". Kamp u kome su ljetovali bio je odsječen od svijeta, a po hranu i vodu su morali u susjedno selo. Silba je bila atraktivna i njihovim vršnjacima iz svih dijelova Evrope, pa se tamo jednog ljeta pojavila i Austrijanka Suzi F.

Mirna

Mirna Crnobori glavna je junakinja pjesme "Slučajan susret", što je i sama potvrdila u filmu "Kad Miki kaže da se boji", 2005. godine.

"Džoni je bio jedna vrlo pozitivna figura, blag čovjek, osjetljiv i u kontaktu sa ljudima vrlo oprezan. Nije figurirao kao važna faca u početku, bio je neobična ptica u jatu, čudan čovjek. Bili smo komšije, prozor do prozora, i te pjesme su moje, iako se nikad nisam potpuno osjetila kao njegov prijatelj", rekla je Mirna, koja danas takođe živi u Holandiji.

Branka Bakarić

Jedan od najvećih Azrinih hitova "Odlazak u noć" opisuje Štulićevu avanturu, kasnije i vezu, sa Brankom Bakarić.

"Jako mlada sam se udala i razvela. Nakon razvoda sam se vratila svojim roditeljima i išla sam na neku žurku, gdje sam upoznala Štulića. Sutradan je ta ista ekipa sa tuluma organizovala neki izlet i tamo sam se približila Džoniju i uspjela da ga nagovorim da se ponovno nađe sa mnom. On je dolazio iz svog dijela grada pešice, ja iz svoga autom i kada bismo se sastali, odlazili bismo 'zajedno u noć'", rekla je Bakarićeva, koja se takođe pojavila u pomenutom dokumentarcu.

Vesna i Vlatka Pirš

"Dignem glavu, a tamo Maja Prišt", stih je iz pjesme "Lijepe žene prolaze kroz grad" koju je Štulić napisao Vlatki Pirš, koju je preimenovao u Maju Prišt "jer ga nije doživljavala". Postoji i neobjavljena pesma "Jesi li sreo djevojku slatku kao V.P.?", takođe napisana Vlatki, kad je Štulić bio malo bolje raspoložen.

Snježana Banović

I Snježana Banović je glavna junakinja Štulićevih stihova. Njoj su posvećene neke od najljepših Azrinih pjesama, kao što su "Život običnog tempa", "Jesi li sama večeras", "Volim te kad pričaš" i "Usne vrele višnje". Za radio Totalni FM Split, Snježana je prošle godine progovorila o životu sa Štulićem i priznala da još uvijek čuva uokviren rukopis pesme "Volim te kad pričaš" i da je to sve što je od njih dvoje ostalo.

"Jedna pjesma, koju sam kasnije čula, krajem osamdesetih, kada više nismo bili u dobrim odnosima, je prepev 'Are you lonesome tonight', odnosno 'Jesi li sama večeras'. To je tačan opis nekoliko događaja iz našeg zajedničkog života. Ta pesma mi je možda i najdraža."

Čera

"Večeras sam s Čerom bio, u Kavkazu uz pljuge i pivo"; stih iz pjesme "Pametni i knjiški ljudi", govori o Velimiru Čeriću Čeri, danas javnom bilježniku, koji je u doba druženja sa Džonijem u zagrebačkom klubu Kavkaz "jedini imao love, dok su ostali žicali za pivo".

"U jednom trenutku sam mu rekao da osnivam bend, ne znam zašto... Možda iz fore, možda sam to i htio da uradim, ali nisam nikada realizovao", rekao je Čera.

Tko to tamo pjeva?

Dio fanova Džonija Štulića voli da misli da je pjesma "Tko to tamo pjeva", u kojoj se Štulić obračunava sa neimenovanom političkom figurom, napisana Josipu Brozu Titu.

"Blindirani brodovi vozili te na četiri strane, zbilja si bio dosljedan i velikodušan rođače, raspolagati tuđom mukom nije mala zajebancija", zaista može da se nasluti da se Štulić obraća Titu, pogotovo jer se na koncertima provlačila i verzija "Zbilja si bio dosljedan i nesvrstan, rođače".

Ko je Miki?

Miki, najpoznatiji junak Štulićevih pesama, čije ime se spominje u tri pjesme (Kad Miki kaže da se boji, Marina i Poljubi me), zapravo nije stvarna osoba. Neli Mindoljević, Štulićeva prijateljica iz mladosti, kaže da je Miki zapravo mali građanin, obični čovek u čiju kožu se Štulić povremeno "stavljao".

"Kupališna sezona počinje, idite na more, oceane, i čuvajte se ajkula, motrite na ljude - ovo su nesigurna vremena, Miki, ostani kod kuće."

