Koncert Ki-Manija, sin Boba Marlija, 21. jula u Banjaluci

Ki-Mani Marli, sin čuvenog izvođača rege muzike Boba Marlija, nastupiće 21. jula na glavnoj bini Demofesta u Banjaluci.

K-Mani, jamajkanski rege i hip-hop muzičar, će tom prilikom izesti i neke od pjesama slavnog oca.

Kao muzičar, Ki-Mani je nastavio putem oca Boba Marlija.

Rođen u zemlji regea, Ki-Mani se u ranom djetinjstvu seli u Majami i posvećuje sportu.

Rastao je nesvjestan talenta koji je naslijedio od oca i svu svoju energiju usmjerio ka atletici i američkom fudbalu, da bi ga majka kasnije navela da se okrene muzici.

Godine 1996. izdaje album "Like Father Like Son", a u 21. godini sarađuje sa hip hop muzičarem Pras iz grupe The Fugees i gostuje na obradi kultne pjesme "Electric Avenue", koju u originalu izvodi Edi Grant.

Ovo je napravilo preokret u njegovom životu i Ki-Mani odlučuje da ostane dosljedan svom muzičkom porjeklu.

U daljem radu koristi rege osnove, koje zatim obogaćuje primesama bluza, roka i hip-hop muzike.

Zbog svih tih uticaja se ne izjašnjava samo kao rege umjetnik. Njegova muzika je sirova i snažna.

Deseti Demofest se ove godine održava od 20. do 22. jula na tvrđavi Kastel u Banjaluci, a do sada su potvrđeni i izvođači Marky Ramone, Dubioza kolektiv, Lačni Franz, Edo Maajka, Bad Copy, Freemasons, Funkerman, a tu je i lokalna podrška bendova Sopot, Shanghai Street Fight.