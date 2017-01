Koncerti koji će obilježiti proljeće i ljeto ove godine

Proljeće i ljeto 2017. godine rezervisani su za najbolje koncerte rok i pop muzike u regionu i Evropi. Za razliku od publike u Bosni i Hercegovini, publika u Hrvatskoj, Srbiji i Austriji će imati priliku da uživa u nastupima nekih od najvećih svjetskih muzičkih imena. "Nezavisne novine" vam donose pregled najznačajnijih muzičkih dešavanja u okolini naše države.

Bend "Apocalyptica", četvorka iz Finske koja je na violončelima obradila neke od najvećih hitova rok i metal muzike, nastupiće u Zagrebu 3. aprila, a dan kasnije u srpskoj prijestonici Beogradu. Poznati finski sastav organizuje ovu mini-turneju povodom 20 godina od objave albuma prvenca. Ulaznice za ovaj koncert se mogu kupiti u Bosni i Hercegovini.

Legendarni bend "Deep Purple" uskoro kreće na posljednju turneju. U sklopu "inFinite Goodbye" turneje bend će gostovati u Zagrebu. Koncert je zakazan za 16. maj, a ulaznice se mogu kupiti i u Bosni i Hercegovini. Najjeftinija karta za nastup velikana rokenrola je 60 KM, dok je najskuplja 83 KM. Koncert će se održati u Areni Zagreb.

Hrvatska prijestonica će ugostiti i čuveni bend "Prophets Of Rage". Koncert će se održati 26. juna u Domu sportova, a ulaznice za ovaj koncert se mogu kupiti i u našoj državi po cijeni od 54 KM.

"Postmodern Jukebox" su najavili evropsku turneju, koja će svratiti i u naše krajeve. Jedini zasad potvrđeni koncert je onaj u Zagrebu, a održaće se 31. marta. Mjesto održavanja je Dom sportova.

Jedan od najpoznatijih austrijskih muzičara Parov Stelar takođe nastupa u regionu. On će održati dva koncerta, i to u Zagrebu 7. aprila, a dan kasnije u Beogradu. Zagrebački koncert se održava u Domu sportova, a beogradski u Hali sportova Novi Beograd.

"Children Of Bodom" kreću na turneju kojom obilježavaju 20 godina od izlaska njihovog prvog albuma. U sklopu turneje, koju su nazvali "20 Years Down & Dirty", posjetiće i Zagreb i to nakon 11 godina, kada su u januaru 2006. godine održali nezaboravan koncert u rasprodatoj dvorani "Boogaloo". Koncert će se održati u četvrtak, 23. marta, u zagrebačkoj Tvornici kulture. Na turneji će promovisati svoj posljednji, još aktuelni album "I Worship Chaos", te predstaviti presjek karijere.

Proljeće i ljeto 2017. godine rezervisani su i za najbolje koncerte rok i pop muzike u Beču. Najveći gradski stadion austrijske prijestonice "Ernst Happel" svoj će teren 11. juna prepustiti britanskom bendu "Coldplay", a mjesec dana kasnije 10. jula slavni "Guns N' Roses", predvođeni Ekslom Rouzom, nastupaju na istoimenoj lokaciji. Pop pjevač Robi Vilijams održaće svoj bečki koncert u sklopu turneje "Heavy Entertainment Show" 26. avgusta na istom stadionu.

Dunavsko ostrvo Donauinsel u junu će biti domaćin 3. festivala "Rock in Vienna". Prvi bečki rok festival proteklih je godina okupio zvijezde poput bendova "Metallica", "Rammstein", "Faith No More", "Muse" i "Iron Maiden". Organizatori su zasad otkrili ime samo jednog sastava i to najslavnijeg njemačkog pank benda "Die Toten Hosen", koji na Dunavu treba da nastupe 5. juna. U najvećoj bečkoj koncertnoj dvorani "Wiener Stadthalle" koncerte će između ostalih održati Boni Tajler 9. aprila, virtuoz na violini Dejvid Garet 27. aprila, bend KISS 21. maja, Brajan Feri 30. maja, američki pjevač Bruno Mars 3. juna i jedan od najpopularnijih soul pjevača sa njemačkog govornog područja Ksavier Naido 4. decembra.

Veoma dominantni u muzičkom programu su mjuzikli i muzičke produkcije. "Wiener Stadthalle" najavljuje šou "Holiday On Ice", "Apassionata Cinema of Dreams", mjuzikl o Tini Turner "Simply the Best", mjuzikl "Falco" i šou "Abbamania".