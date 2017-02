Kraljica soula najavila povlačenje (VIDEO)

Američka soul pjevačica Areta Frenklin odlučila je da snimi još jedan album nakon čega planira da se povuče iz svijeta muzike, prenijeli su danas mediji u SAD.

Kraljica soul muzike (74) će se ove godine povući ali želi da snimi još jedan album u produkciji Stivija Vondera.

Areta Frenklin je rekla da će ove godine održati i posljednje koncerte navodeći da želi vrijeme da posveti svojim unucima.

Crnoputa pjevačica je vrhunac karijere doživjela krajem 60-ih godina. Njene pjesme "Respect" i "Chain Of Fools" su postali klasici. Njene poznate pjesme su i "Freeway Of Love" i "Who's Zooming Who". Glumila je u čuvenom filmu "Braća Bluz".

Aretu Frenklin zovu "kraljicom soula" jer, prema nekim izvorima, glas joj ima raspon od četiri oktave.

(NN, beta)