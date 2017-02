Kvartet flauta "Flutete" iz Banjaluke koncertnu sezonu počinju u Trebinju

BANJALUKA - Koncertom u Muzeju Hercegovine u Trebinju, koji će biti održan 3. marta s početkom u 20 časova, kvartet flauta "Flutete" započeće novu koncertnu sezonu.

Četvoročlanu postavu "Fluteta", osnovanu 2013. godine čine Sunčica Lončar, Marija Pilipović, Nataša Vukojević i Deana Simić.

O predstojećem, ujedno i prvom njihovom nastupu u ovoj godini, Pilipovićeva je u razgovoru za "Nezavisne" najavila da će s ciljem obogaćivanja zvuka kvarteta izvoditi kompozicije koje, pored traverzo flaute, koriste i pikolo i alt flautu.

"Samim tim je repertoar bogatiji i bolji izbor za publiku i sve slušaoce koji će moći da uživaju, kako na ovom, tako i u budućim koncertima. Ono što je novo jeste da će glumac odnosno animator učestvovati s nama gotovo kao ravnopravan član ansambla, gdje će pokušati da dočara publici određene scenske pokrete i određene stihove, kao i atmosferu svake pojedinačne kompozicije", najavila je Pilipovićeva.

Otkrila je i da sarađuju s jednim njemačkim kompozitorom koji piše jednu premijernu kompoziciju za njih.

"To je ona lijepa strana umjetnosti, gdje vi sa svakim muzičkim periodom možete da dobijete jednu odličnu kompoziciju, koja predstavlja savremene ideje kompozitora, ali inspirisana tradicionalnim. To će takođe biti jedan projekat koji planiramo da realizujemo od aprila i maja, tako da imamo uporedo nekoliko aktivnosti i nadam se da će publici i to biti interesantno i da ćemo opravdati neko povjerenje koje su nam poklanjali dosad", rekla je ona.

Kada je u pitanju kompozitor koji stvara za njih, istakla je da su one njemu poslale neke snimke i uspjeli su da uspostave saradnju.

"On već poznaje neke naše muzičke sklonosti i šta mi preferiramo kao ansambl, ali dok ne dobijemo note uvijek ostaje ta neka doza iznenađenja kako to kompozitor nas vidi, kako on misli da mi možemo dočarati njegovu ideju. Mi se tome radujemo i s nestrpljenjem čekamo da vidimo šta je on za nas osmislio", kazala je Pilipovićeva.

Po pitanju same organizacije koncerata, kako u Banjaluci, tako i u drugim gradovima RS, Pilipovićeva je navela da nemaju većih problema, da lako dođu do prostora za nastup, ali da su problem troškovi koji to sve prate.

"Kulturni centri nemaju sredstava da vam plate putne troškove i slično i u tome se morate sami snaći. Ali je dobro da postoji volja da vas ispromovišu, privuku publiku i kada dođete u taj grad lijepo je vidjeti da su sve poteškoće prevaziđene", zaključila je ona.