Lady Gaga začinila američki Super Bowl (VIDEO)

Lady Gaga nastupila je na, kako ga mnogi nazivaju, najvećem sportskom događaju godine, američkom Super Bowlu te tokom 13-minutnog nastupa poslala veoma bitnu političku poruku.

Pjevačica je nastup otvorila patriotskom pjesmom "God Bless America", a nakon nje je otpjevala himnu "otpisanih", pjesmu "This Land Is Your Land", koju ovih dana pjevaju protivnici Trumpove imigracijske politike i gradnje zida na granici s Meksikom.

Pjesma je i nastala kao odgovor na "God Bless America" koju je autor Arlo Guthrie mrzio.

Ipak, zbog seksi izdanja u kojem se Lady Gaga pojavila na nastupu, malo ko je primijetio ovaj politički istup. Pjevačica je na pozornicu "sletjela" s krova, a akrobacije na nastavila i tokom nastupa okružena gomilom plesača i specijalnih efekata. Osim srebrnog trikoa, promijenila je još dva (jednako seksi) autfita.

Njen nastup je gledalo više od 100 miliona ljudi.