Lana Del Rej i The Weeknd objavili novi spot

Lana Del Rej je prije dva dana objavila spot za novi duet sa The Weeknd. Pjesma “Lust for Life” već je pregledana više od sedam miliona puta na You Tube.

Ova pjesma sa istoimenog novog albuma Del Rejove predstavlja treću studijsku saradnju dvoje muzičara, nakon one iz 2015. godine na pjesmi "Prisoner" i prošlogodišnje pjesme "Stargirl Interlude".

Lana je, u nedavnom intervjuu koji je dala za kalifornijsku radio stanicu KROQ, rekla da je The Weeknd zaslužan za pokretanje njene karijere.

“On je nekako razlog zbog kojeg sam bila na radiju prije šest godina”, rekla je ona i dodala: “On je počeo da objavljuje moje video snimke na Tumblr-u i društvenim mrežama. Još od tada je u kontaktu sa mnom. Uvijek mi je davao podršku. Oduvijek je imao svoj put koji ga je odveo na sadašnje mjesto, a ono je poprilično ludo”.

Del Rej je ovom prilikom rekla da su ona i The Weeknd samo prijatelji, i to više od šest godina.

Osim toga, pjevačica je otkrila i detalje saradnje sa Stivi Niks koja slijedi na pjesmi "Beautiful People, Beautiful Problems".

“Nekoliko puta sam mislila da sam završila sa albumom. Jedan od tih puta, osjetila sam da želim ženu na tom albumu, i pričala sam sa svojim producentom Rikom Novelsom koji ženski vokal bi bio sjajan za moj album. Oboje smo se sjetili Stivi. Rik je išao u srednju školu sa njom i napisao svoj prvi hit upravo sa njom”, pojasnila je Lana.