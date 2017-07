Lana del Rej izdala novi album "Lust For Live"

Izdanje koje obožavaoci Lane del Rej nestrpljivo čekaju od februara kada su imali prilike da čuju prvi singl "Love", konačno je tu!

Elizabet Vulridž Grant, poznatija kao Lana del Rej, do sada je izdala četiri albuma. Posljednji Honeymoon je izašao prije dvije godine i naišao je na pozitivne kritike, kako profesionalnih kritičara, tako i obožavalaca.

Pjesme High By The Beach i Music To Watch Boys To su se neprestano vrtjele na radio-stanicama širom svijeta.

Sada je tu novo studijsko izdanje američke pjevačice – Lust For Life.

Na albumu se susreću i mješaju različiti muzički stilovi, ali motivi koji karakterišu Lanu del Rej, poput melanholije, usporenog tempa i „flertovanja“ sa hip-hopom, prisutni su i na novom izdanju.

Album sadrži 16 pjesama, a neki od izvođača sa kojima je sarađivala na albumu su Vikend, Asap Roki, Plejboj Karti, ali i Stivi Niks.

Iako je album pun odličnih pesama, numere koje se na prvo slušanje izdvajaju su Lust For Life koja je nastala u saradnji sa hitmejkerom Vikendom, Summer Bummer na kojoj gostuju Asap Roki i Plejboj Karti, kao i singl Love koji je najavio album, a za koji je snimljen i prateći video-klip.

Lana je putem društvenih mreža najavila da će krajem jula održati koncert u čuvenoj „Akademiji Brikston“, u Londonu, kako bi promovisala novo izdanje Lust For Love.

(RTS)