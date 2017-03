Lauta umirila Trebinjce

TREBINJE - Koncert gitariste i lautiste Darka Karajića, profesora na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu i Odsjeka za ranu muziku u Muzičkoj školi "Josip Slavinski", oduševio je prisutne u koncertnoj sali Muzičke škole Trebinje.

Karajić je izvodio samo muziku na lauti, kako kaže, starijoj sestri gitare, koja u današnjoj sveopštoj buci i jurnjavi prija sa svojim neagresivinim, toplim i sadržajnim zvukom.

Podsjetivši da prve note ikada štampane za lautu datiraju još od 1504. godine, kazao je da malo ljudi u svijetu svira ovaj instrument, jer je to, objašnjava, "teška avantura".

"On je mnogo težak u tehničkom smislu, s relativno mnogo žica, za razliku od sviranja gitare. Instrumenti su veoma skupi, a i ne dolazi se tako lako do njih, iako su u sferi interneta, ipak, pristupačniji", objasnio je on.

Podsjetio je da je nastavu laute pokrenuo u muzičkim školama u Srbiji, iako, dodaje, nemaju mnogo polaznika.

Trebinjci su na koncertu imali priliku da osjete duh rane muzike Zapada, kroz kompozicije više autora renesanse i baroka koje je Karajić izvodio na tri forme laute - arhilauti, kitaroneu i njemačkoj baroknoj lauti "labudici".