Legendarna Grejs Džons prvi put će nastupiti u Hrvatskoj

Jamajčanka šokira na sceni posljednjih 40 godina izgledom, ekscentričnim modnim kombinacijama i eksperimentalnom muzikom. U avgustu će prvi put nastupati u Hrvatskoj u pulskoj Areni.

Na otvaranju elektronskog festivala Dimensions u pulskoj Areni Grace će nastupiti 30. avgusta

Grejs Džons (68) trebala je 2013. godine imati koncert na istoj lokaciji, ali pulska Komisja za programe u Areni odbila je taj koncert i prednost dala festivalu elektronske muzike Outlook, što je izazvalo bijes Puljanaa. Za njen nastup oni najbrži će morati da izdvoje rebati 240 kuna, a kako će se koncert približavati, cijena će rasti. Grejs Džons je karijeru započela 1977. u New Yorku kao manekenka. U tom je gradu živjela od desete godine, kad se s porodicom preselila s rodne Jamajke. Ubrzo je krenula i u muzičku karijeru. Dosad je objavila deset studijskih albuma, a posljednji je bio 2008. godine hvaljeni “Hurricane”. Njeni najpoznatiji hitovi su “I’ve Seen That Face Before”, “Slave To The Rhythm”, a glumila je i u filmovima “Conan Razarač” te u Jamesu Bondu “Pogled na ubistvo” 1985.

Od početaka je voljela šokirati svojim nastupima. Na jednom od prvih koncerata na scenu je dovela tigra u kavezu, oko kojega je plesala i pjevala. Nakon toga je tigar nestao, a u kavezu se pojavila Grejs, sa sirovim mesom u zubima. Želju za kontroverzom nije izgubila ni danas. Prije dvije godine na njujorški festival došla je oslikana bijelom bojom s tradicionalnim afričkim nakitom - samo s korzetom i s golim grudima. Grejs je nedavno rekla da će, ako Donald Tramp (70) pobijedi, promijeniti državljanstvo.

- Razgovarala sam s Trampom. U očima sam mu vidjela da je on zaista jako loš čovjek - rekla je Džons. Iz braka s fotografom Jeanom Paulom Goudom (77) ima sina Paula (37), a prije pet godina postala je baka. Mnogi prijatelji je zafrkavaju da su djeca u školi sigurno sretna kad vide Grejs da dolazi po unuku.

(24.sata)