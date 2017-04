Lejdi Gaga iznenadila novim singlom

Šest mjeseci bilo je, izgleda, dovoljno za pjesme sa petog Gaginog studijskog albuma pod nazivom "Joanne".

Američka pjevačka zvijezda okrenula se budućnosti i, na festivalu "Koačela“, predstavila novi singl – numeru "The Cure".

Lejdi Gaga je nastupila na glavnoj bini čuvenog američkog festivala "Koačela“. Tokom spektakularnog nastupa, pop zvijezda je izvela svoje brojne hitove poput Bad Romance, Born This Way, Just Dance, Telephone, You and I, The Edge of Glory, Poker Face...

Publiku je oduševila brojnim zanimljivim kostimima, ali i novim verzijama nekih ranijih hitova, među kojima se izdvojio odličan remiks pjesme Million Reasons.

Međutim, ono što je sve najviše iznenadilo je da je Gaga predstavila sasvim novu pjesmu. Kako je priznala publici prije nego što je zapjevala numeru The Cure, već neko vrijeme piše nove pjesme, a ovo je jedna od njih.

Na samom kraju nastupa, Gaga je otkrila da će upravo The Cure biti njen novi singl koji je potom i zvanično objavljen na Youtube, Dizeru i na drugim muzičkim servisima.