Američka pjevačica Majli Sajrus je u saradnji sa rok sastavom iz Oklahome "The Flaming Lips" objavila novu pjesmu "We a Famly".

Numera će se naći na četvrtom albumu benda, Oczy Mlody, koji će biti objavljen 13. januara.

Sajrusova i "The Flaming Lips" su u prošlosti sarađivali na njenom albumu Miley Cyrus And Her Dead Petz, kao i na spotovima za pjesme Lighter i BB Talk. Zatim su 2015. godine, u vrijeme praznika, objavili My Sad Christmas Song.

(MTV, Financial Times)