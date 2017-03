Makartni da pričeka na vlasništvo nad Bitlsovim pjesmama

Pol Makartni, koji se žestoko posvetio tome da povrati vlasništvo nad nekoliko stotina Bitlsovih pjesama, trebalo bi da se strpi još malo, umjesto da nastavi tužbu protiv izdvačake kuće Sony ITV Music, poručio je branilac te kompanije.

U okružnom sudu na Menhetnu, advokat kompanije Sony ITV Music istakao je da ta izdavačka kuća nikad nije dovela u pitanje istinitost Makartnijevih tvrdnji kojima želi da povrati vlasništvo nad Bitlsovim numerama.

Ali, tužba slavnog Britanca nedopustivo iziskuje savjetodavno mišljenje o tom hipotetičkom zahtjevu i treba se odbiti do daljeg, istakao je sudu advokat Donald Zakarin.

Makartnijevi advokati još nisu komentarisali.

Rok legendu (74) godine 1985. nadmašio je Majkl Džekson za prava nad pjesmama poput I Want to Hold Your Hand, Yesterday i Hey Jude.

Ta prava su deceniju kasnije zajedničkim ulaganjem korporacije Sony priprale toj kompaniji, a Džeksonovi predstavnici su prošle godine prodali svoj udeo tom preduzeću za 750 miliona dolara.

(RTS)