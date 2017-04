Mario Knezović: Banjaluka je rokerski grad

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pobjede nad fašizmom, na banjalučkoj "Akvani" 5. maja biće održana koncertna manifestacija "Živjeti slobodno".

Publici u gradu na Vrbasu predstaviće se grupe "Zoster", "Zabranjeno pušenje" i Goran Bare i "Majke".

Mario Knezović iz mostarskog sastava "Zoster" ističe da ova grupa za Banjalučane sprema ono najbolje od "Zostera".

Za publiku koja će ga dočekati u gradu na Vrbasu ima samo riječi hvale, jer je "Zoster" svoje prve nastupe održao upravo u Banjaluci.

"Banjaluka je rokerski grad i uvijek smo imali super svirke i reakcije u Banjaluci. Naš prvi koncert van Mostara dogodio se u Banjaluci prije 15 godina", podsjetio je Knezović.

Smatra da muzika ostavlja slobodu svakom slušaocu da čuje ono što želi.

"Jednom kad djelo izađe u javnost, autor ga više ne može kontrolirati, i ono pripada onima koji konzumiraju to djelo i podložno je kritici i tumačenju", dodaje muzičar.

Što se tiče povoda za koncert, kaže da je značajno obilježavanje ovog datuma kao podsjetnik pobjede nad velikim zlom.

"Fašizam je zlo koje je pobijeđeno na taj dan i utoliko je bitan kao pobjeda nad evidentnim i čistim zlom", istakao je Knezović.

Kada je u pitanju pojava fašizma u današnjem modernom društvu, Knezović ističe da nije upoznat s tim pokretima.

"Mislim da vi kao novinar možete bolje ocijeniti stanje u društvu. Ja i kad to činim, onda je to u stihu, što zvuči malo neozbiljno, s obzirom na ozbiljnost situacije. Ne znam ništa o fašističkim pokretima danas. Ne pratim tu scenu. Mislim da su to marginalci i idioti. U kom obliku i da li će se vratiti? Nisam siguran da bih ga ja osobno bio u stanju prepoznati", zaključio je Knezović.

Muzički festival na kojem će nastupiti grupa "Zoster" takođe ima za cilj i ujedinjenje mladih ljudi regiona, a sam frontmen mostarskog benda ističe da je muzika tokom godina učinila mnogo na ovom polju.

"Muzika je već dosta toga uradila i ja sam sretan što se bavim muzikom - poslom koji zbližava ljude", dodao je Knezović.

Ovaj sastav je nedavno objavio video-singl sa albuma "Srce uzavrelo" za pjesmu "Osjećam se".

"U planu je da do kraja godine snimimo album i objavimo bar još jedan singl. Muzika je moja svakodnevica i stalno razmišljam o muzici", istakao je frontmen "Zostera".

Knezović je, osim muzike, aktivan i u svijetu filmske umjetnosti.

"Filmove snimam kad se ukaže prilika i to nije nešto o čemu ja odlučujem. Zadnje što sam snimao je bio film 'Mrtve ribe', koji će izaći ove godine", navodi on.

Ulaznice

Ulaznice za manifestaciju "Živjeti slobodno" mogu se nabaviti u pretprodaji po cijeni od sedam KM, a na dan koncerta ulaznice će koštati 10 KM. Zainteresovani građani karte mogu kupiti na prodajnim mjestima u kafe-baru "Šestica", "Peckham pabu", i Klubu studenata KSB.