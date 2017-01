Martin Gariks udružio snage s Duom Lipom

Mladi holandski di-džej Martin Gariks snimio je pjesmu sa engleskom kantautorkom Duom Lipom.

Hit u najavi, piše "Idolator“.

Ovaj holandski di-džej i producent namjerava da u 2017. godini zadrži status najpopularnijeg svjetskog disk džokeja – spremio je novog "keca iz rukava“, potencijalni hit na kom se udružio sa MTV zvijezdom Duom Lipom.

Njegova posljednja saradnja bila je sa još jednom MTV zvijezdom Bebe Rečom, sa kojom je napravio hit "In The Name of Love".

I Martin i Dua bi trebalo uskoro da izdaju svoje debi albume, pa je teško reći na kojem će se naći njihova saradnja.

(RTS)